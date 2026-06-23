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U susret velikom jubileju i koncertu kojim će 25. juna u Domu kulture „Vuk Karadžić“ u Loznici obeležiti 30 godina uspešne muzičke karijere, Dragan Kovačević Struja pripremio je posebno iznenađenje za svoju publiku.

Kao poklon svima koji su ga godinama pratili i podržavali, poznati harmonikaš, producent i aranžer snimio je potpuno novo instrumentalno delo pod nazivom „G kolo“.

Novo kolo nastalo je iz želje da na najlepši način zahvali publici koja je tokom tri decenije bila uz njega na svakom koraku njegovog muzičkog puta. Prepoznatljiv po spoju vrhunske harmonike, emocije i autentičnog narodnog zvuka, Struja je i ovoga puta ostao veran tradiciji, stvarajući numeru koja nosi njegov lični pečat i energiju.

Foto: Privatna arhiva

Koncert u Loznici biće mnogo više od običnog muzičkog događaja. Biće to veče sećanja, emocija i proslave tri decenije rada, stvaranja i ljubavi prema muzici. Upravo zbog toga, „G kolo“ predstavlja simboličan dar publici i svojevrsnu zahvalnicu svima koji su verovali u njegov rad i zajedno sa njim gradili jednu bogatu muzičku priču.