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Pevačica Branka Sovrlić svojevremeno je završila u bolnici i to zbog čija semenki. Ona je jednom prilikom opisala situaciju koja joj se desila.

- Iako imam restoran vrlo često kuvam kod kuće - započela je Branka pa nastavila:

- Savetujem svima da jedu ono što su nam i bake spremale i jele, a ne da izmišljamo vruću vodu. Ja sam nedavno završila u bolnici zbog čia semenki. Svi su znali da sam u bolnici, ali nisu znali šta je razog. Jela sam ih tako, nisam ih potopila pa su mi se zelepile za creva. I eto, ne preporučujem nikom da to jede, ni slučajno!

Voda sa čia semenkama sve je popularniji napitak za kontrolu telesne težine, posebno za smanjenje masti na stomaku. Bogato vlaknima, proteinima i omega-3 masnim kiselinama, ovo seme podstiče sitost, reguliše šećer u krvi i bori se protiv upale.

1/5 Vidi galeriju Branka Sovrlić Foto: Semus, Printscreen, Marko Jović

Čia semenke (Salvia hispanica), nastaju od cvetne biljke iz vrste mente. Ime Chia dolazi od reči chian što znači uljevito. (pročitajte detalje nastanka na wikipedia)

Karakteristike: seme je uobičajeno malo i ovalnog oblika. Dijametralno su približne veličine od 1mm, neobične kombinacije boja braon, crne, sive i bele.

Potiče iz najvećim delom iz Meksika i Guatemale, a može se naći i u Argentini, Australiji, Boliviji, Ekvadoru, Peruu i Australiji.

1/5 Vidi galeriju Branka Sovrlić i Marta Savić Foto: Privatna arhiva

Marta je okupila Brankine prijatelje u svojoj vili na Avali koju je dekorisala u roze, a na zidu je dominirala Sovrlićkina slika što je nju posebno oduševilo. Pobrinula se i za posluženje, pa je na švedskom stolu bilo raznih đakonija, a gostima je poslužen šampanjac.

- Moja Branka ovo zaslužuje - kratko je poručila Marta.

Proslava sa koje su svi otišli zadovoljni provodom trajala je do kasnih sati.