Slušaj vest

Aleksandra Prijović pre nekoliko dana objavila je album "Bol i alkohol". I dok su sve pesme na vrhu trending lista na muzičkim platformama ona koja je na tronu u Srbiji je pesma "Kababa". Nakon što je publika preslušala sve pesme, svi su imali jedno pitanje: Šta znači Kababa?

Za ovu reč čak ni chat gpt nije imao objašnjene, a ekipa Kurira danas se srela sa autorima pomenute numere, Mirom Mijatovićem i Saškom Nikolićem koji su nam otkrili šta znači reč koja je zaludela sve.

- Kababa nije moja reč, to je Saletova reč. Ja sam pisala tekst, a on je radio melodiju i uz tu melodiju dok je pravio stalno je govorio "Kababa, Kababa" i meni je to bilo super. Ja sam pitala Saleta da li to može da ostane, ta reč, da napravimo nešto što će imati smisao. Tako da smo na kraju dali smisao toj reči, a to je šifra za varijantu. Napravila se ozbiljna priča oko te reči - rekla je Mira, pa se Sale nadovezao

- To je za ove moderne novonastale situacije - kroz smeh je govorio Saša, a onda su prokomentarisali i kako su Aleksandra i Filip reagovali kada su čuli

Foto: Kurir

- Drago mi je da su Filip i Aleksandra bili dovoljno hrabri da prihvate tu našu hrabrost i ludost - rekla je Mira, a na pitanje da li su očekivali da će pesma doživeti ovoliki uspeh, Mira je odgovorila:

- Mi smo se potrudili da napravimo spontani hajp kroz naziv pesme. Nije bio potreban poseban marketing. Drago nam je i da su mišljenja podeljena. Nekome je super nekome je katastrofa ali to je dobro

- Mi u studiju kada pravimo pesme uvek imamo neki svoj nemušti jezik i onda je to tako izašlo. Ne znam kako mi je baš ta reč izašla. Imamo mi snimak kako je to nastalo pa ćemo to verovatno objaviti uskoro. Kababa je šifra za taj neki spoj, tema pesme je današnjica i nešto realno - rekao je Nikolić pa dodao da neku sličnu reč nećemo čuti u skorije vreme

- Nećemo čuti. Ovako se nešto desi u deceniji jednom i ne treba praviti neke kopije i truditi se da se nešto opet slično napravi - rekao je Nikolić.

1/10 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: Printsceen