Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Milica Kemez podelila je novosti iz svog privatnog života. U fokusu njene ispovesti našla se važna životna odluka – prodaja imanja i kupovina prve nekretnine.

Naime, u javnosti se već neko vreme govori o placu veličine 6 ari koji Milica poseduje, a koji je nedavno oglasila za prodaju putem svog TikTok profila. Kako bi privukla potencijalne kupce, istakla je da je oslobođen mukotrpne papirologije i da je spreman za radove.

"Urađen temelj, možete početi sa gradnjom sutra, prijavljeni radovi, dozvola za gradnju, struja i voda dostupni", navela je Milica u svom oglasu, naglašavajući da je sva osnovna infrastruktura na placu već obezbeđena.

1/9 Vidi galeriju Milica Kemez Foto: Printskrin/Instagram, ATA images, Print Screen

Odustala od gradnje kuće

Iako je u početku imala u planu da na tom placu izgradi kuću, odlučila je da odustane kada je shvatila koliko to zapravo iziskuje truda, novca i vremena.

"Prodajem plac zato što sam shvatila da ja kao žensko ne mogu samostalno da gradim kuću i da ne želim da se odlučim na takav korak još uvek. Pored toga, samo dok sam osnovne stvari završila, trebalo je mnogo vremena, truda i novca, tako da sam shvatila da to uopšte nije jeftino."

Kupuje stan

Zaradu od prodaje placa, Milica je rešila da preusmeri na kupovinu stana u Beogradu. Želja joj je da se nakon više od decenije konačno skući u svom prostoru i završi sa podstanarskim životom:

"Odlučila sam da konačno, posle 30 godina dam učešće za stan. Svakako znam da ni taj novac koji ću dobiti od prodaje placa ne može nešto specijalno u životu da mi reši, ali eto može da mi reši učešće za stan. Planiram da nađem neki stančić, da imam svojih 30 kvadrata, jer evo trinaesta, četrnaesta godina kako ja živim kao podstanar. Nadam se da ću uspeti to da prodam i da će biti kako treba", poručila je Milica.