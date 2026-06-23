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Luna Đogani i njena sestra Nina Đogani odlučile su spas od vrelih dana potraže na planini. Luna i Nina trenutno borave na Fruškoj gori, a tu je i Lunina porodica.

Oni su iznajmili luksuznu vikendicu sa bazenom gde uživaju u sunčanim danima, a Luna je odlučila da se mali našali sa sestrom.

Luna je iznenada počela da vrišti iz sveg glasa, dok je Nina Đogani uplašeno gledala šta se dešava i istog trenutka prestravljeno skočila sa stolice. Luna je ovaj komični snimak podelila na mrežama i otkrila da je "krivac" za dramu zapravo bio jedan insekt.

– Ja kad hoću da prenkujem Ninu jer je skakavac iza nje... ali fail, smotana – napisala je Luna u opisu ovog video snimka koji je nasmejao njene pratioce

Foto: Printscrean

Renoviraju Markovu porodičnu kuću

Marko Miljković i njegova supruga Luna Đogani započeli su obnovu porodičnog imanja porodice Miljković, a prvi korak u tom procesu bilo je rušenje dotrajalih objekata u dvorištu.

Radovi su već uveliko u toku, a Marko je na svom Jutjub kanalu otkrio da mu je želja da sačuva porodičnu dedovinu i udahne novi život mestu koje generacijama ima poseban značaj za njegovu porodicu.

Govoreći o projektu, Marko nije krio emocije, ističući koliko mu znači imanje na kojem su odrastali njegovi preci. Kako je naveo, o obnovi se razmišljalo godinama, ali su se tek sada stvorili uslovi da plan konačno počne da se ostvaruje.

1/5 Vidi galeriju Renoviranje imanja Marka Miljkovića Foto: Preent Screen

- Kuća na selu je naš novi projekat i meni je mnogo drago što idem da obnovim svoju dedovinu. Moj otac je živeo tamo i mnogo dugo mi nije dao da ulažem tamo, niti da bilo šta radim. Porodica Miljković potiče iz te kuće, tu je živeo moj čukundeda, moj pradeda se tu rodio, deda, kao i moj otac. Veliki je plac u pitanju, ima čak 24 ara. Bageri i kamioni već stižu, a jedan deo već rušimo – rekao je Marko.

Po dolasku na imanje pokazao je da su radovi već uveliko počeli. Građevinske mašine nalaze se na terenu, a pojedini objekti morali su da budu uklonjeni zbog lošeg stanja u kojem se nalaze.

Marko je objasnio da deo objekata više nije bezbedan za korišćenje i da je njihovo rušenje prvi korak ka kompletnoj obnovi imanja.

- Vidite, ovo je kuća kojoj treba renoviranje, a ova druga kuća koja nam je više služila kao neki pomoćni objekat potpuno se urušila i katastrofa je, nju rušimo - rekao je Miljković.