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Aleksej Sivč, koji je poznat po sjajnim klupskim svirkama, promovisao je nove pesme. On je sarađivao sa hitmejkerima Saškom Nikolićem i Draganom Brajovićem Brajom, a prisetio se i susreta sa legendarnim Šabanom Šaulićem.

Kako je bilo raditi na ovom projektu?

- Kao i svaki posao uvek bude interesantno. Nije bilo teško, jer to volimo, taj proces je trajao godinu dana. Jako lepo putovanje, napravili smo miks pesama.

Radio si sa velikim imenima kao što su Saško Nikolić i Dragan Brajović Braja. Kakvi su za saradnju?

- Sjajni su u svakom smislu. Dobri su za sve. Odlični su za saradnju, bili su tu kao podrška i kada smo pravili pesme i u toku snimanja. Sjajna ekipa.

Aleksej Sivč Foto: Kurir

Poznat si klupski pevač, da li je sada došlo vreme da se više ekranizuješ i da te publika češće vidi na malim ekranima_

- Da. Nadam se da smo počeli. Snimaćemo više, češće ćemo se viđati sa novim pesmama.

Ono što je interesantno poznavao si Šabana Šaulića, da li možeš detaljnije da nam ispričaš o tome_

- To je bilo jako davno. Bilo je privatno druženje i nisam znao ko će tamo biti. Kad sam video ko se pojavljuje, kompletna porodica Šaulić i gospodin pokojni Šaban Šaulić zbunio sam se, u smislu šta se ovde dešava. Iznenadio sam se. Odmah me je pohvalio i počastio, dao mi je sto evra. Bila je kućna atmosfera, sto je bio ispred nas, on je prvi došao i tad je sve krenulo, ta njegova pohvala, jedno lepo iskustvo.

Znači prvi bakšiš si dobio od Šabana Šaulića?

- Bukvalno. Ni manje ni više. Hvala mu. Lepo iskustvo.

03:32 Aleksej Sivč Izvor: Kurir

Da li je pesma "Moja si" posvećena nekome?

- U toj pesmi svako može da se snađe.

Videli smo ovde tvoju suprugu. Kolika ti je ona podrška i ima li ljubomore kad si na nastupima?