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Kako bi saznali kako se oseća njena sestra Biza i ostali članovi porodice, ali i kakva je situacija poznate pevačice, novinari su posetili naselje Ledine, gde je Mina Kostić odrasla, dok je još boravila u bolnici.

Novinari su pronašli kuću gde živi njena sestra, pozvonili su, a vrata je otvorio nepoznati muškarac, koji je odbio da razgovara, a pretpostavka je da u tim trenucima Minina sestra nije bila kod kuće.

Budući da od nje nisu dobili izjavu, rešili su da porazgovaraju sa komšijama Mine Kostić. Njen prvi komšija zna je od malih nogu i rado je podelio detalje njenog odrastanja.

1/6 Vidi galeriju Mina izašla iz Laze Foto: Ilija Ilić

- Dolazi ovde, bila je fina devojka. Posle znate njenu karijeru. Normalno se ponaša kada dođe. Dobre smo komšije. Tu joj žive dve sestre i tri brata. Sa celim komšilukom su dobri, koliko ja znam - rekao nam je Milenko i dodao:

- Bila je kao i sva druga deca. Okupe se na ulici, igraju se. Ja ih tako pamtim.

Stariji gospodin rekao je da nije upućen u zdravstveno stanje pevačice, kao i to da je završila u bolnici.

- Prvi put čujem da je u bolnici. Želim joj brz oporavak - poručio je prvi sused pevačice.

Sa druge strane, sreli su i komšinicu Mine Kostić, koja živi u blizini i koja je u kontaktu sa pevačicinom sestrom.

- Znamo da je u "Lazi". Nadamo se da će sve biti u redu. Ja sa njenom sestrom se bolje znam, nego sa njom. Zabrinuta je sestra, naravno. Nemam ništa ružno da kažem. Sestra joj radi, vredna je jedna osoba. Druželjubiva - rekla je Minina komčinica i dodala:

Foto: Ilija Ilić

- Ne znam šta joj se desilo. Ona dolazi kolima kod sestre, ne uspem da je vidim. Poručila bih Mini da bude jaka i čvrsta i da se drži i da organizuje svoj život kako najbolje ume.

Kurir/Blic