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Kuća Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13, našla se na meti lopova. Šoumen se u trenutku provale nalazio u Beogradu, a čim je dobio informaciju krenuo je za Severnu Makedoniju.

On se oglasio na svom Instagram storiju i potvrdio da se incident dogodio.

- Kako bi prestale sve spekulacije i brojni pozivi medija, obaveštavam javnost da je tačno da sam bio žrtva teške krađe i provale u svom domu u Skoplju, koja se dogodila u ranim jutarnjim časovima danas. Tačno je i da sam se u trenutku događaja nalazio u Beogradu. Zbog interesa istrage, u ovom trenutku nisam u mogućnosti da dajem dodatne izjave, komentare niti informacije u vezi sa ovim slučajem - napisao je Boki.

Boki 13 Foto: Printscreen Instagram

On je zamolio da se poštuje njegova privatnost.

- Trenutno sam na putu za Skoplje i molim da se poštuju moja privatnost i odluka da se o ovom događaju za sada ne oglašavam, kao i da se nadležnim organima omogući da svoj posao obave profesionalno i nesmetano. Hvala na razumevanju - završio je Bojan Jovanovski.

Ova pljačka dogodila se samo dva dana pre nego što će Boki 13 objaviti novi singl "Sve", s kojim se vraća na muzičku scenu.

Inače, on je član žirija takmičenja "Hajp zvezde" i ima svoj uspešan potkast u kojem je ugostio najveće regionalne muzičke zvezde.