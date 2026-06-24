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Enu Popov nemamo priliku često da viđamo na gradskim dešavanjima. Posle obaveze koje ima, ali i porodične, ne ostavljaju joj previše slobodnog vremena, ali nije mogla da propusti promocijuAlekseja Siča, zbog koje je došla iz Novog sada u beograd.

To je bila prilika da posle dužeg vremena porazgovaramo sa njom.

Dugo te nije bilo na ovakvim događajima.

- Ja sam stalno ispred reflektora, ako pratite moju emisiju, ali sam retko na javnim događajima. Odabrala sam ovaj dan, 32 stepena da se provozam od Novog Sada, ali mi nije bilo teško zbog našeg Alekseja. On već dugi niz godina na našim porodičnim proslavama peva i sa zadovoljstvom ga slušamo. On je nezamenljiv i neprikosnoven, zna da napravi dobru zabavu. Iz velike želje da ga podržim sam došla iz Novog Sada i nije mi bilo teško.

Moram da primetim tvoj tamni ten, jesi li uživala negde na odmoru?

- Ne. Kod kuće sam po dvorištu, kupamo se, sunčamo se, to malo što izađem, čuvam decu pa sam malo i pocrnela.

Zbog čega te nema na događajima?

1/5 Vidi galeriju Ena Popov Foto: Kurir

- Ne znam šta da kažem. Ranije, kad sam bila mlađa i imala više vremena, nije mi bilo teško. Sad je to postalo ozbiljna organizacija. Sada imam dvoje dece i muža i moj posao i moju firmu, brend kupaćih kostima, ima toliko na dnevnom nivou što mora da se uradi i onda mi nekada bude komplikovano da dođem. Ali kažem, ovako drage ljude da podržim moram.

Kako usklađuješ sve obaveze?

- Ja sam to napravila kao i sve u životu da ne percipiram kao neku muku i tegobu, već to sam želela, to radim, ajde da izvučemo najbolje iz toga, da ne pravimo drame. Napravim sebi dnevni raspored i idem po toj listi i trudim se da u svemu tome nađem neki užitak, da ne bude samo čekiram obaveze već da nađem i neki momenat da uživam jer ja stvarno u svom poslu uživam. Nikada mi nije teško u kreiranju kupaćih kostima. Takođe uživam u svojoj deci, uživam sa svojim mužem. Malo spavam, volela bih više, da kasnije ustajem, ali šta ću.

04:31 Ena Popov Izvor: Kurir

Pesma "Naivna, naivna" se toliko sluša i danas, jesi li to očekivala?

- To je već 20 godina. Ne jenjava. Pesma je popularna. Kad sam je snimila imala sam 20 godina, pa da, ove godine punim 40, mislila sam u tom momentu ok snimamo album, to je ono što želim u tom momentu, desila se ta ponuda pa ajde što da ne, biće šta će biti. I kada sam počinjala sa pevanjem nisam razmišljala kao da imam plan, strategiju, ja ću biti pevačica, sve svoje resurse i finansijske i vreme da utrošim u to. Ja sam to od dana do dana, šta bude biće i zato sam odustala, to me više nije radilo. Danas je drugačije, dovoljno je da neko otvori Tiktok i nešto snimi i postane popularan.

Foto: Printskrin/jutjub

Ljudi su te se uželeli.

- Neka gledaju moje emisije, a ja ću možda na Instagramu ako mi dođe da zapevam. Sad da idem da zarađujem novac, ni tad mi se to nije radilo, a kamoli sad.