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Pre nekoliko godina, uoči ulaska u „Zadrugu“, Boža Džons predstavljao se kao prijatelj Darka Lazića i Jovana Perišića. Međutim, ono što javnost tada nije znala jeste da je godinama krio koliko je bio opčinjen Svetlanom Cecom Ražnatović.

Boža uhodio Cecu i njenu porodicu

Boža je, prema navodima ljudi iz njegovog okruženja, punih deset godina pratio svaki Cecin korak. Njegova fascinacija folk zvezdom bila je toliko velika da je redovno odlazio na njene nastupe širom Srbije, a fotografije sa pevačicom često je objavljivao na društvenim mrežama. Osim Cece, posebnu pažnju posvećivao je i članovima njene porodice – Anastasiji, Veljku, kao i njenom pokojnom suprugu Željku Ražnatoviću Arkanu.

1/5 Vidi galeriju Boža Džons godinama pratio u stopu i bio fan Cece Ražnatović Foto: Printscreen Instagram

Da je bio jedan od njenih najvećih obožavalaca, svojevremeno je za medije potvrdio i njegov prijatelj.

- Boža je jedan od najvećih Cecinih fanova, možda čak i najveći. Gde god je pevala u Srbiji, on je išao za njom. O tome nije voleo javno da govori, već se predstavljao kao prijatelj pojedinih pevača sa estrade. Jeste, poznaje Darka Lazića i Jovana Perišića, ali nisu toliko bliski koliko se pričalo. Jedino je sigurno da je bio potpuno opčinjen Cecom - rekao je tada njegov prijatelj za Kurir.

Kampovao ispred njene kuće na Autokomandi

Kao njen veliki obožavalac, Boža je koristio svaku priliku da se fotografiše sa pevačicom. Redovno ju je čekao ispred Palate pravde kada je dolazila na suđenja i ročišta, a često joj je donosio poklone poput plišanih medvedića, transparenata i drugih znakova pažnje.

Mnogi nisu znali da je njegova privrženost Ceci bila toliko velika da je, prema tvrdnjama sagovornika, čak kampovao ispred njene kuće na Autokomandi kako bi je, kako je verovao, zaštitio od potencijalnih neprijatelja. Navodno je bio uveren da neko želi da naudi pevačici, zbog čega je prema njoj razvijao izrazito zaštitnički odnos.

1/6 Vidi galeriju Boža Džons jedan je od učesnika rijalitija "Farma" koji se od samog početka ističe po burnom učešću. Foto: Kurir

Koliko mu je značila, pokazivao je i na društvenim mrežama, gde je često objavljivao zajedničke fotografije sa Cecom i javno isticao koliko joj se divi.