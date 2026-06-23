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Poznata pevačica Zorana Pavić doživela je zastrašujuće iskustvo ranije tokom snimanja spota za pesmu „Jabuka“, zbog kojeg se ozbiljno uplašila za svoje zdravlje.

"Tri dana nisam mogla da hodam"

Naime, kadrovi za pomenuti spot snimali su se tokom vrelih letnjih dana, a pevačica je morala da leži u kadi punoj hladne vode.

U tim uslovima provela je puna tri sata. Kako je objasnila, dok je bila u kadi nije osećala hladnoću ni posledice, ali kada je izašla, usledio je šok – puna tri dana nije mogla da hoda.

- Kada smo radili spot za pesmu „Jabuka“ ja tri dana nisam mogla da hodam, to je živa istina. Bila sam u kadi, hladna voda, a bili su vreli dani. Ti tada zaista ne osećaš, dok si u kadi, ali i kada izađeš – rekla je Zorana, prenosi Blic.

Ovako je Zorana nekad izgledala:

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Bilo je vrlo napeto

Zbog ovakvog stanja, pevačica je bila iskreno prestravljena, zapitavši se da li će ikada više moći da stane na svoje noge.

Da situacija bude još teža, njena žrtva prvog dana nije bila dovoljna. Iako su snimali ceo dan, došlo je do neočekivanog tehničkog problema sa trakom.

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Zbog toga je ekipa morala da ponovi čitavo snimanje, na istom mestu i u istoj toj kadi sa hladnom vodom.