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Atina Tošić, starija ćerka muzičke zvezde Jelene Karleuše i nekadašnjeg fudbalera Duška Tošića, veoma je aktivna na društvenim mrežama, gde svojim objavama redovno privlači pažnju pratilaca.

Atina Tošić dominira

Ovoga puta, Atina je oduševila Instagram fotografijama na kojima pozira u elegantnoj kratkoj zlatnoj haljini. Model koji prati liniju tela dodatno je naglasio njenu vitku figuru i duge noge, dok je celokupan stajling zračio glamurom i samopouzdanjem.

Atina Tošić, starija ćerka muzičke zvezde Jelena Karleuša i nekadašnjeg fudbalera Duško Tošić, veoma je aktivna na društvenim mrežama, gde svojim objavama redovno privlači pažnju pratilaca. Foto: Printscreen

Niz fotografija koje je podelila ubrzo je izazvao brojne reakcije i komplimente, a njeni pratioci nisu krili oduševljenje njenim modnim izborom i upečatljivim izgledom. Mnogi su primetili i da Atina iz godine u godinu sve više podseća na svoju majku Jelenu Karleušu, kako izgledom, tako i harizmom kojom pleni pažnju gde god da se pojavi.

Došla na punoletstvo naslednice Duška Šarića

Podsetimo, žurka je održana u jednom poznatom prestoničkom hotelu u Beogradu, gde su se okupile brojne poznate face.  

Atina Tošić na proslavi
Foto: Prinstcreen

Uslikala je sto i pokazala raskošnu dekoraciju, kakvu do sada nismo viđali na proslavama. Usred stola je ogroman buket, toliko veliki da izgleda "drvo" cveća, dok su po stolu svuda roze ružice i svećice. Atina Tošić je tagovala mladu Dariju na objavi i dodala emodži anđeoskog krila. Inače, njih dve su zajedno išle u srednju školu.

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19:38
STARS EP602 20.06.2026. Izvor: Kurir TV