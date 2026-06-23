"OVO SU BAŠ OSETLJIVE TEME..." Poznati pevač progovorio o stanju Mine Kostić, pa otkrio tajnu koju niko ne zna: Odbio sam...
Pevač Bojan Bjelić pojavio se danas na promociji svog kolege, kada je pred okupljenim medijima otkrio šta se trenutno dešava kod njega na poslovnom planu.
Kako kaže, vredno radi na novim pesmama, a leto planira da provede radno.
- Spremam nove pesme, izlaze u septembru, sad treba da snimam spotove. Biće radno leto i što se tiče nastupa i što se tiče rada na novim pesmama. Vreme je da se posle ovoliko godina nešto novo desi, nadam se da će se dopasti publici i da ću nastaviti pravac koji sam započeo nekada davno - rekao je Bojan Bjelić.
Otkrio da je odbio veliki hit
- Desilo se. Recimo, propustio sam pesmu "Poplava" od Ace Pejovića i Ministarki, bila mi je ponuđena. Ja se nisam pronašao u tom tekstu, ne znam da li bi mene ljudi doživeli u tom "pijanskom" momentu, a pesma je apsolutni hit. Nije mi žao, mislim da nisam imao ni godina ni zrelost za tu pesmu, nisam se u tom trenutku pronašao - izjavio je pevač.
O stanju Mine Kostić
Bojan je otkrio da li je u kontaktu sa Minom.
- Nisam u kontaktu. Kada su ovakve stvari u pitanju i kada je Mina Kostić u pitanju i problem koji trenutno doživljava, mislim da bi trebalo da je manje komentarišemo. Da je pustimo da prođe kroz ovaj teški period sama, da ne polemišemo previše, ovo su baš osetljive teme. Pustio bih je da prođe kroz sve i da sama izjavi šta ima, ostalo je suvišno - poručio je Bojan Bjelić.
Kurir.rs/Telegraf