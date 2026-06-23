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Pevač Bojan Bjelić pojavio se danas na promociji svog kolege, kada je pred okupljenim medijima otkrio šta se trenutno dešava kod njega na poslovnom planu.

Kako kaže, vredno radi na novim pesmama, a leto planira da provede radno.

1/5 Vidi galeriju Bojan Bjelić ume da odgovori Foto: Privatna arhiva, Printscreen/Instagram

- Spremam nove pesme, izlaze u septembru, sad treba da snimam spotove. Biće radno leto i što se tiče nastupa i što se tiče rada na novim pesmama. Vreme je da se posle ovoliko godina nešto novo desi, nadam se da će se dopasti publici i da ću nastaviti pravac koji sam započeo nekada davno - rekao je Bojan Bjelić.

Otkrio da je odbio veliki hit

- Desilo se. Recimo, propustio sam pesmu "Poplava" od Ace Pejovića i Ministarki, bila mi je ponuđena. Ja se nisam pronašao u tom tekstu, ne znam da li bi mene ljudi doživeli u tom "pijanskom" momentu, a pesma je apsolutni hit. Nije mi žao, mislim da nisam imao ni godina ni zrelost za tu pesmu, nisam se u tom trenutku pronašao - izjavio je pevač.

O stanju Mine Kostić

Bojan je otkrio da li je u kontaktu sa Minom.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić hospitalizovana u "Lazi" Foto: Nemanja Nikolić, Ilija Ilić, Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Ilija Ilić

- Nisam u kontaktu. Kada su ovakve stvari u pitanju i kada je Mina Kostić u pitanju i problem koji trenutno doživljava, mislim da bi trebalo da je manje komentarišemo. Da je pustimo da prođe kroz ovaj teški period sama, da ne polemišemo previše, ovo su baš osetljive teme. Pustio bih je da prođe kroz sve i da sama izjavi šta ima, ostalo je suvišno - poručio je Bojan Bjelić.

Kurir.rs/Telegraf