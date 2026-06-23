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Pevačica Mina Kostić napustila je psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević" u pratnji verenika Maneta Ćuruvije Kaspera i svoje braće. Pevačica je u bolnici provela 23 dana, a njeno stanje je zabrinulo javnost.

Dok je boravila u bolnici, verenik ju je svakodnevno posećivao i pružao joj podršku. Ipak, pojedine javne ličnosti smatraju da je upravo njihov odnos jedan od razloga koji su prethodili njenim zdravstvenim problemima.

Sa druge strane, mnogi se pitaju i kakav odnos imaju Mane Ćuruvija Kasper i Minin bivši muž, pevač Igor Kostić, poznatiji kao Igor X, sa kojim ima ćerku Anastasiju, a sa kojom Kasper provodi dosta vremena.

1/5 Vidi galeriju Igor X danas Foto: Printscreen/Instagram

Mane je jednom prilikom pohvalio Igora kako je vaspitao ćerku, a onda je pevač uzvatio na komplimente.

- Moram ovom prilikom da mu se zahvalim, čuo sam delove tog intervjua, nisam ga odgledao, ali evo zahvaljujem mu se. Drago mi je da je to zaključio, jer to negde potvrđuje ono što je meni bitno da sam dobar otac. Znam da su njih dvoje aktuelni, kao što joj želim svu sreću u poslu, želim joj sreću i u ljubavi, da je srećna i zaljubljena i iskreno se nadam da je to tako. Njega opet ne poznajem, ne mogu da pričam o njemu ništa, ako je njoj dobar, i ako je ona srećna sa njim, ja im želim svu sreću - kaže on, ističući da je on emotivno ispunjen i srećan.

- Srećan sam i zadovoljan u svakom smislu. U porodičnom, srećan sam i zadovoljan što imam dve ćerke koje su vaspitane, uspešne, lepe, pametne, srećan sam u poslu, jer sam ostario nešto što mi je bila želja. Srećan sam i u ljubavi. Opečen svom mojom prošlošću, rešen sam da ne izlažem svoj privatan život - zaključio je Igor Kostić u razgovoru za Blic početkom ove godine.

Takođe, otkrio je i da su Mina i on ostali u dobrim odnosima, iako su ranije imali nesuglasice.

- Nema zle krvi. Bilo je nesuglasica, nijedan razvod ne prođe divno i bajno, naravno da je bilo tih ružnih stvari, ali ja iskreno da treba da se setim, zaboravio sam. Sve je sada na mestu, kako treba. Ja sam joj radio dva spota, ako mogu da joj nešto pomognem tu sam. Želim joj dobro u poslu, jer ako je njoj dobro, biće i dobro mom detetu koje je sa njom. To su sad gluposti da ja njoj želim bilo šta loše u bilo kom smislu. Želim joj da bude i uspešna i srećna i zdrava i sve drugo - naglasio je on.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Instagram, Nemanja Nikolić, ATAIMAGES

"Branila mi je da viđam ćerku"

Podsećamo, Igor X nije krio da je imao problema sa Minom Kostić nakon što su prekinuli vezu. Pevač je tvrdio da mu je bivša branila da viđa ćerku.

- U jednom trenutku mi je branila da viđam ćerku, pa sam ja uključio i socijalnu službu- rekao je on za "Hajp".