KAPE UVIS, BUDUĆNOST NA PRESTIŽNOM FAKULTETU: Maturirao Andrej Tašković, ponosni roditelji Viki i Taške podelili radost na mrežama
U domu folk zvezde Violete Viki Miljković i njenog supruga, kompozitora Dragana Taškovića Tašketa, ovih dana vladaju posebne emocije i ponos. Njihov sin jedinac Andrej uspešno je završio srednju školu i time zatvorio jedno od najlepših poglavlja svog odrastanja, spreman da zakorači u svet novih izazova i velikih životnih snova.
Za svakog roditelja trenutak kada dete primi diplomu predstavlja mešavinu sreće, ponosa i sete, a upravo takve emocije obuzele su i Viki i Tašketa dok su sa osmesima i suzama u očima prisustvovali dodeli diploma. Gledajući svog naslednika kako sa diplomom u rukama završava jedno važno životno razdoblje, nisu krili koliko su srećni zbog njegovog uspeha i svega što je postigao.
Andrej je odrastao uz ljubav i podršku svojih roditelja, koji su ga od malih nogu učili pravim vrednostima, radu i posvećenosti. Upravo zato ovaj dan za njih ima još veći značaj, jer znaju da njihov sin sada otvara vrata jednog potpuno novog životnog poglavlja.
Posle završene srednje škole, Andrej će svoje obrazovanje nastaviti u inostranstvu, gde ga očekuje školovanje na prestižnom fakultetu i ostvarenje novih ambicija. Iako će ga životni put odvesti daleko od porodičnog doma, nema sumnje da će uz sebe uvek imati bezrezervnu ljubav i podršku ponosnih roditelja.
Dok proživljava jedan od najemotivnijih perioda na privatnom planu, Viki Miljković istovremeno privodi kraju i veliki muzički projekat. Folk zvezda pripremila je novi album koji će uskoro predstaviti publici, a prva pesma koju će objaviti biće dugo iščekivani duet sa Nerminom Handžićem.