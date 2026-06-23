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U domu folk zvezde Violete Viki Miljković i njenog supruga, kompozitora Dragana Taškovića Tašketa, ovih dana vladaju posebne emocije i ponos. Njihov sin jedinac Andrej uspešno je završio srednju školu i time zatvorio jedno od najlepših poglavlja svog odrastanja, spreman da zakorači u svet novih izazova i velikih životnih snova.

Za svakog roditelja trenutak kada dete primi diplomu predstavlja mešavinu sreće, ponosa i sete, a upravo takve emocije obuzele su i Viki i Tašketa dok su sa osmesima i suzama u očima prisustvovali dodeli diploma. Gledajući svog naslednika kako sa diplomom u rukama završava jedno važno životno razdoblje, nisu krili koliko su srećni zbog njegovog uspeha i svega što je postigao.

Andrej je odrastao uz ljubav i podršku svojih roditelja, koji su ga od malih nogu učili pravim vrednostima, radu i posvećenosti. Upravo zato ovaj dan za njih ima još veći značaj, jer znaju da njihov sin sada otvara vrata jednog potpuno novog životnog poglavlja.

Viki Miljković Foto: Printscreen Instagram

Posle završene srednje škole, Andrej će svoje obrazovanje nastaviti u inostranstvu, gde ga očekuje školovanje na prestižnom fakultetu i ostvarenje novih ambicija. Iako će ga životni put odvesti daleko od porodičnog doma, nema sumnje da će uz sebe uvek imati bezrezervnu ljubav i podršku ponosnih roditelja.

Dok proživljava jedan od najemotivnijih perioda na privatnom planu, Viki Miljković istovremeno privodi kraju i veliki muzički projekat. Folk zvezda pripremila je novi album koji će uskoro predstaviti publici, a prva pesma koju će objaviti biće dugo iščekivani duet sa Nerminom Handžićem.

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Viki Miljković podelila uspomenu sa sinom Izvor: Instagram