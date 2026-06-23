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Promocija albuma

U skladu sa temom albuma, Ivana se pojavila u stajlingu inspirisanom modnim trendovima s početka ovog milenijuma. Za ovu priliku odabrala je široke farmerke i kariranu majicu, dok je upečatljiv izgled upotpunila brojnim efektim aksesoarima.

1/5 Vidi galeriju Pevačica Ivana Boom Nikolić organizovala je promociju svog prvog albuma pod nazivom „2000s“, a čitav događaj bio je u znaku estetike i duha dvehiljaditih godina. Foto: Kurir

Ovo je sestra Ivane Boom Nikolić

Veliku podršku pružila joj je i rođena sestra, koja je među prvima stigla na promociju. Iako se retko pojavljuje u javnosti, poznato je da je osam godina starija od pevačice i da radi kao profesorka biologije.

01:10 Ivana Boom Nikolić Izvor: Kurir

Ivana nije krila emocije kada ju je ugledala, a posebno ju je dirnuo gest kojim ju je sestra iznenadila – prelep buket cveća koji joj je uručila odmah po dolasku. Njihov susret privukao je pažnju prisutnih i pokazao koliko su bliske i koliko podrške pevačica ima od svoje porodice u važnim životnim i poslovnim trenucima.