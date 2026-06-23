OVO JE SESTRA IVANE BOOM NIKOLIĆ KOJA SE NIKAD NE POJAVLJUJE U JAVNOSTI! 8 godina je starija od nje, iznenadićete se kad čujete čime se bavi...
Pevačica Ivana Boom Nikolić organizovala je promociju svog prvog albuma pod nazivom "2000s".
Promocija albuma
U skladu sa temom albuma, Ivana se pojavila u stajlingu inspirisanom modnim trendovima s početka ovog milenijuma. Za ovu priliku odabrala je široke farmerke i kariranu majicu, dok je upečatljiv izgled upotpunila brojnim efektim aksesoarima.
Ovo je sestra Ivane Boom Nikolić
Veliku podršku pružila joj je i rođena sestra, koja je među prvima stigla na promociju. Iako se retko pojavljuje u javnosti, poznato je da je osam godina starija od pevačice i da radi kao profesorka biologije.
Ivana nije krila emocije kada ju je ugledala, a posebno ju je dirnuo gest kojim ju je sestra iznenadila – prelep buket cveća koji joj je uručila odmah po dolasku. Njihov susret privukao je pažnju prisutnih i pokazao koliko su bliske i koliko podrške pevačica ima od svoje porodice u važnim životnim i poslovnim trenucima.