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Lea Kiš decenijama je jedno od najpoznatijih TV lica, a tokom karijere se susrela sa brojim izazovima. Ona se trudi da publika nikada ne primeti kada ima neki problem, te je tako čitavu prethodnu sezonu odradila trpeći nesnosne bolove.

Lea je otkrila da je imala nezgodu, zbog koje je dva meseca morala da odmara.



1/7 Vidi galeriju Lea Kiš Foto: Dragan Kadić, Printscreen/Instagram, Instagram

- Imala sam problem sa kičmom i kolenom, rascepao se meniskus, pa sam dva meseca sedela samo, a gosti su navikli da sam aktivna, da šetam, kuvam, pevam sa njima i tako dalje. Ta nezgoda me je usporila, ali me je idejno motivisala da napravim neke nove rubrike sedeći. To je bilo oko Nove godine, bio je težak period, ali radila sam - rekla je voditeljka.

O trudnoj naslednici

Ćerka Lee Kiš, Sara Mia, u osmom je mesecu trudnoće, a voditeljka jedva čeka da postane baka.

- Hvala Bogu ona je dobro, Bože zdravlja stiže dečak u avgustu. Mnogo se radujem što će biti lav, jer sam ja dupli ovan, pa mislim da ćemo se u startu sjajno slagati. Uzbuđena sam ali malo i uplašena kao i svaka majka- ispričala je Lea, pa otkrila kakva je njena mezimica kao trudnica.

1/5 Vidi galeriju Sara Mia Jokić u privatnom životu Foto: Printscreen Instagram, Printscreen, Pritnscreen

– Izuzetno jednostavna i normalna i drago mi je da ne pada pod uticaje koji su po društvenim mrežama koji prenose kao da niko nikad nije bio u tom stanju. Stabilna je, lepo se priprema, opuštena je, i mislim da će biti super mama. Poštuje sve savete lekara ali mi je bitno što je veoma rasterećena. Dosta je ambiciozna, planira da se vrati već u oktobru ili novembru, samo da nemamo snimanja isti dan, da bih ja čuvala bebicu i obrnuto, videćemo, samo da sve prođe kako treba. Svaka mama treba da se aktivira što pre, jer zadovoljna mama zadovoljno dete- poručila je voditeljka za "Grand".