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Poznate Harem Girls došle su da pruže podršku pevačici Ivani Boom Nikolić na promociji njenog prvog solističkog albuma pod nazivom „2000s“.

Estrada došla da podrži koleginicu

Ono što je odmah privuklo pažnju prisutnih bio je stajling jedne od članica popularne grupe. Ona se na ovom javnom događaju pojavila u potpuno prirodnom izdanju – bez šminke i bez ekstravagantne garderobe, što je mnogima posebno zapalo za oko.

06:45 Hurem girls dosle na promociju albuma Ivane Boom Nikolić Izvor: Kurir

Njeno opušteno i svedeno pojavljivanje izazvalo je veliku pažnju medija i gostiju, jer je publika navikla da je viđa u znatno upadljivijim modnim izdanjima.

Luna i Sloba na istom mestu:

1/7 Vidi galeriju Pevačica Ivana Boom Nikolić organizovala je promociju svog prvog albuma pod nazivom "2000s". Foto: Kurir

Nešto kasnije na događaju su se pojavili i Luna Đogani sa suprugom Markom Miljkovićem. Među gostima se našao i Lunin bivši partner, pevač Sloba Radanović. Ovaj susret privukao je posebnu pažnju jer su se Luna i Sloba našli na istom mestu prvi put nakon rijalitija "Zadruga 1", u kojem je njihova veza tada izazvala veliku medijsku pažnju i brojne reakcije javnosti zbog javne preljube. Na promociji se pojavila i Sanja Vučić.

Prema navodima prisutnih, Luna se u jednom trenutku diskretno sklonila sa lica mesta, što je dodatno privuklo pažnju okupljenih.

Ovo je sestra Ivane Boom Nikolić

Veliku podršku pružila joj je i rođena sestra, koja je među prvima stigla na promociju. Iako se retko pojavljuje u javnosti, poznato je da je osam godina starija od pevačice i da radi kao profesorka biologije.

1/5 Vidi galeriju Pevačica Ivana Boom Nikolić organizovala je promociju svog prvog albuma pod nazivom „2000s“, a čitav događaj bio je u znaku estetike i duha dvehiljaditih godina. Foto: Kurir

Ivana nije krila emocije kada ju je ugledala, a posebno ju je dirnuo gest kojim ju je sestra iznenadila – prelep buket cveća koji joj je uručila odmah po dolasku. Njihov susret privukao je pažnju prisutnih i pokazao koliko su bliske i koliko podrške pevačica ima od svoje porodice u važnim životnim i poslovnim trenucima.