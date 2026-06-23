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Atmosfera pred dugo očekivane koncerte „Južni vetar festival“, koji će biti održani 26. i 27. juna na Tašmajdanu, iz dana u dan postaje sve uzbudljivija. U toku su intenzivne probe za muzički spektakl koji će posle gotovo četiri decenije ponovo okupiti zvezde kultnog Južnog vetra na istoj sceni.

Orkestar Endžija Mavrića uveliko se priprema zajedno sa pevačima, a svaki detalj pažljivo se uigrava kako bi publika dobila veče za pamćenje. U sali za probe vlada sjajna energija, čuju se bezvremenski hitovi, razmenjuju uspomene i oseća veliko uzbuđenje zbog susreta sa publikom koja ove trenutke čeka mesecima.

Mile Kitić spreman za spektakl

Ekskluzivno vam donosimo i snimak sa jedne od proba na kojoj se pojavio i Mile Kitić. Već na prvim taktovima bilo je jasno da će Tašmajdan narednih dana biti centar muzičkih emocija i mesto na kojem će se pevati uglas najveći hitovi koji su obeležili živote mnogih generacija.

Probe protiču odlično, svi su maksimalno posvećeni i spremni da u petak i subotu publici prirede spektakle o kojima će se dugo pričati. Nakon toliko godina, emocije su prisutne kod svih – i kod izvođača i kod publike koja s nestrpljenjem odbrojava do početka koncerata.

Interesovanje za „Južni vetar festival“ je nezapamćeno. Koncert zakazan za subotu, 27. jun, potpuno je rasprodat, dok je za petak, 26. jun, ostao još mali broj ulaznica. Zato svi koji žele da budu deo istorijskog okupljanja zvezda Južnog vetra treba što pre da obezbede svoje mesto i zajedno sa legendama narodne muzike dožive dve večeri ispunjene emocijama, uspomenama i pesmama koje su obeležile jednu epohu.

Karte možete kupiti putem sajta:

Ili fizički na mestima: Blagajna Beogradske Arene, Blagajna Dom Omladine, Blagajna Sava Centra, kao i na više od 1000 prodajnih mesta „Moj kiosk“.

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