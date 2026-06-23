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Posle promocije novog dueta "Sreda" sa Željkom Samardžićem, šarmantne Frajle, Jelena i Nevena Buča i Slavica Ljujić, pre nekoliko večeri su sa tambrušima svojoj publici priredile nezaboravnu noć na salašu pod otvorenim nebom u okviru njihove Boemske turneje.

Nevena, Jelena i Slavica izvodile su svoje hitove , ali i dobro poznate tamburaške pesme i zagrejale sve prisutne čardaš ritmovima.

- To veče je bilo boemsko veče sa tamburašima, noć uspomena i doživljaj. Nigde se nije žurilo, trajalo je. Pevale smo naše pesme, ali i neke boemske i intimna je bila atmosfera na mestu koje je idealno za to. Našoj publici smo priredile nešto posebno, a bila je publika iz drugih gradova, država - istakle su nam Frajle, a sudeći prema atmosferi i dobroj zabavi koje su napravile u svom stilu, prisutni narod nije skrivao koliko je uživao u njihovim svevremenskim hitovima.

Frajle Foto: Marko Puškar

Frajle ovde neće stati, već se ovakva noć ponoviti i pri kraju leta, 22. avugsta i to na istom mestu, a u narednom periodu, Jelenu, Slavicu i Nevenu očekuje još jedno muzičko druženje sa njihovom publikom, 24. jula u Petrovcu i 15. avugusta u Kotoru.

Frajle Foto: Marko Puškar

Kruna cele koncertne priče biće veliki solistički koncert zakazan za 16. oktobar u MTS dvorani, pod simboličnim nazivom „Pesmom za autizam“, u okviru Boemske turneje. Biće to veče muzike, emocije i humanosti, u kom će pesma dobiti i svoju najlepšu misiju, da spaja ljude.