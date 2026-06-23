Slušaj vest

Sloba Radanović danas je jedan od najtraženijih pevača, a proslavio se u rijalitiju "Zadruga" kada je suprugu Kristinu Kiju Kockar prevario sa Lunom Đogani.

On se pojavio na promociji novog albuma svoje koleginice Ivane Boom Nikolić, gde je govorio o svojoj karijeri, detinjstvu, kao i o rijaliti učesnicima koji su u jednom periodu masovno ulazili u muzičke vode, snimali pesme i počinjali da nastupaju.

- Dvehiljadite pamtim samo po lepom, bila je svestrana muzika, kao klinac sam slušao strani rep. Osećam se vrlo nostalgično i želim da se vrati to vreme gde je sve bilo dosta normalnije. Ja na svojim nastupima oduvek pevam muziku iz tog vremena - rekao je on, pa se osvrnuo na pevačice koje su se tada pojavljivala oskudno obučene u "Grandu".

- Mi sudimo našima, a kada dođe neko sa strane i ponudi isto to, onda je taj neko moderan i super.

O sezoni u Crnoj Gori

Prošle godine su se pevači žalili da je sezona u Crnoj Gori propala, a na pitanje da li se plaši da će i ove godine biti tako, Sloba je rekao:

- Od bojazni nemamo ništa, na nama je da damo sve od sebe da ljudi koji dođu na naše nastupe budu zadovoljni. Ja sam optimista i mislim da će biti kako dobro. Mislim da ljudima malo nedostaju nastupi. Jelena neće biti sve vreme uz mene, malo će biti u Srbiji, malo sa mnom u Crnoj Gori.

1/5 Vidi galeriju Sloba Radanović Foto: ATA images

Svojevremeno je bio trend da rijaliti učesnici snimaju pesme i nastupaju, a Sloba je rekao na tu temu sledeće:

- Uvek sam se vodio time: "Svakog čuda tri dana dosta", uvek mislim da kvalitet ostaje. Nisam pristalica toga da neko radi nešto po svaku cenu i da sve na kraju dođe na svoje. Znao sam da će moje vreme doći.

Na istom mestu gde su Luna i Marko

Podsetimo, ovaj susret privukao je posebnu pažnju jer su se Luna i Sloba našli na istom mestu prvi put nakon rijalitija "Zadruga 1", u kojem je njihova veza tada izazvala veliku medijsku pažnju i brojne reakcije javnosti zbog javne preljube.

1/7 Vidi galeriju Pevačica Ivana Boom Nikolić organizovala je promociju svog prvog albuma pod nazivom "2000s". Foto: Kurir

Prema navodima prisutnih, Luna se u jednom trenutku diskretno sklonila sa lica mesta, što je dodatno privuklo pažnju okupljenih. S njom je bio suprug, Marko Miljković.