Slušaj vest

Pre nešto manje od mesec dana, Mina Kostić je u pratnji policije dovedena u pomenutu kliniku, gde je bila zadržana zbog zdravstvenog stanja sve do danas. Nakon izlaska iz bolnice, ispred ustanove ju je sačekao njen partner Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper, koji se potom obratio javnosti i otkrio kako se pevačica trenutno oseća, ali i prokomentarisao navode koji su ih pratili u prethodnom periodu.

Kasper se oglasio ponovo

1/9 Vidi galeriju Mina Kostić i Kasper Foto: Instagram, Printscreen/Instagram

- Super smo. Mina vas puno pozdravlja i zahvaljuje se svim dobronamernim ljudima koji su uz nju i nisu sebi dozvolili da veruju morima laži koje su pisali pojedini i krojili naslove koji su imali namenu da nam se situacija oteža, kao i izgovorenih demonskih optužbi bez ikakvih povoda, ničim izazvanih od Minine i moje strane. Sada samo želimo da uživamo u miru - poručio je Kasper za Pink.rs.

Zbog administracije ostala duže u Lazi

Pevačica Mina Kostić trebalo je u ponedeljak da bude puštena iz Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti Laza Lazarević", ali kako je Kurir saznao, do odlaganja otpusta došlo je zbog tehničkih razloga i administrativnih procedura koje još uvek nisu u potpunosti završene.

Prema informacijama do kojih smo došli, Minino zdravstveno stanje je stabilno i ne postoje nove komplikacije koje bi uticale na njeno dalje lečenje.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić hospitalizovana u "Lazi" Foto: Nemanja Nikolić, Ilija Ilić, Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Ilija Ilić

Bila agresivna

Podsetimo, pevačici je u "Lazu Lazarević" dovela policija u policijskim kolima, a taj dan je dva puta odbila pomoć Hitne pomoći, koju su pozvale komšije.

Prema priči izvora bliskog pevačici, ona se u bolnici u razgovoru s drugim pacijentima tokom prijema totalno slomila, pa im je ispričala i svoju tešku životnu priču koja ju je dovela do toga da završi u psihijatrijskoj ustanovi.

- Mina je potpuno slomljena. Drugim pacijentima se požalila da joj se ovo sve dešava jer ima mnogo problema kod kuće i s Kasperom, koji živi daleko od nje, a u koga je jako zaljubljena.

Ona im je priznala i da se pre pet godina jedva izvukla iz poroka narkomanije i da je zbog toga razgovarala i s psihijatrima. Rekla je da je koristila kokain. Stalno je ponavljala da je zla, što je zvučalo sablasno i izazivalo je jezu svima oko nje - pričao je izvor.