Slušaj vest

Pevač Saša Kovačević godinama radi preko firme "SK Music" na čelu koje je njegov brat Radomir. S obzirom da je Saša jedan od najtraženijih mladih pevača nije ni čudo što je zarada firme ogromna, o čemu svedoče podaci iz APR-a.

Prema dostupnim informacijama, tokom 2025. godine firma "SK Music" je imala prihode od skoro 36 miliona dinara, ali i rashode od 24 miliona. Nakon oporezivanja njima je ostala dobit od 10 i po miliona dinara.

1/5 Vidi galeriju Saša Kovačević glavna tema Foto: Promo/Aleksej Nešović, Damir Derviašagić, Ana Marković

Prethodne, 2024. godine, prihodi su bili 45 i po miliona dinara, a zaključili je sa neto dobitkom od oko 28 miliona, prenosi Blic.

Saša godinama ima muzički studio u kojem mnoge kolege stvaraju hitove, kao i restoran na Novom Beogradu.

Jedan je od najzgodnijih na estradi

1/7 Vidi galeriju Pevač Saša Kovačević poslednje dve godine imao je zdravstvenih problema, a sada je otvorio dušu o tome. Foto: Instagram/printscreen, ATA images/Antonio Ahel, Damir Dervišagić

Saša nosi titulu jednog od najzgodnijih pevača, a jednom prilikom je otkrio kako mu to polazi za rukom.

- Vodim se nekim svojim režimom već više od 7 godina. Jako sam striktan i kada je hrana i kada je vežbanje u pitanju. Dešavalo se više od pola godine da kockicu čokolade ne pojedem, toliko sam disciplinovan. To može da ide u krajnost i u neku vrstu bolesti, kako moji vole da se našale, ali to je moj način života - ispričao je pevač svojevremeno.