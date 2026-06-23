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Pevačica Sandra Afrika gostovala je u emisiji "Amidži šou", gde je otvoreno govorila o svom emotivnom statusu, ali i o iskustvima sa estrade, uključujući najveći bakšiš koji je dobila tokom karijere.

O ljubavnom statusu

Sandra je ovom prilikom otkrila da već nekoliko godina nije u vezi, kao i da i dalje veruje u ljubav.

1/6 Vidi galeriju Pevačica Sandra Afrika iz prvog reda prati koncert svog kolege Saše Kovačevića Foto: Damir Derviašagić, Damir Dervišagić

Nemam dečka. Ima već dve, tri godine. Nije mi se desilo ništa iskreno. Mislim da bih sve uradila zbog ljubavi - otkrila je pevačica i dodala:

Čast izuzecima, ali ima štekara... Bila je situacija gde moraju da pitaju mamu i tatu koliko para mogu da potroše. Najveći bakšiš pamtim, u Crnoj Gori pre 15 godina i tada je to bilo dosta novca, posebno meni na tom početku. Nije bilo ništa privatno, ja sam pevala i radila i to je to - otkrila je Afrika.

"Mikiša je poslovni partner"

1/6 Vidi galeriju Sandra Afrika Foto: ATAIMAGES, Kurir, Damir Dervišagić

Podsetimo, Afrika je nedavno pomenula i bivšeg dečka

- Mikiša je poslovni partner. Ne znam. Nemoj to da me pitaš. Ne znam. Ništa mi ne fali. Top mi je. Super mi je. Kad se namesti, ima vremena, mlada sam. U periodu od četiri do sedam treniram (smeh). Nekad pilates, nekad traka, malo kardio - rekla je pevačica.