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O pričama da se razvode

1/7 Vidi galeriju Pevačica Ivana Boom Nikolić organizovala je promociju svog prvog albuma pod nazivom "2000s". Foto: Kurir

Luna i Marko su najpre prokomentarisali nedavne navode da u njihovom odnosu nešto nije kako treba i da se razvode.

- To su samo tračevi koji nas prate već sedam godina. Navikli smo na to, ne opterećujemo se. Nismo dužni da budemo 24 sata pred kamerama kao u rijalitiju. Ako nas nema ne znači da se razvodimo već nam ne prija možda u tom trenutku da se pojavljujemo pošto smo i mi ljudi od krvi i mesa. Treba i nama malo da se ugasimo - rekli su oni.

Marko o susretu sa Slobom

01:02 Luna i Sloba oči u oči nakon toliko godina Izvor: Kurir

Na pitanje da li su se javili odgovorio je Marko:

- Nema razloga - rekao je, a na pitanje da li im je bilo neprijatno Luna je rekla da nije, a Marko je bio rečitiji:

- Nije nam neprijatno, nema razloga. Bilo je pitanje vremena kada ćemo se negde sresti. Nema razloga da se poteže tema koja je bila pre 10 godina ljudi. Davno je stavljena tačka na to - objasnio je on.

Detaljnije u prilogu.

01:17 "Nema razloga to da pitate": Marko i Luna prvi put o njenom bivsem, pojavili se na istom dogadjaju, pa se ignorisali Izvor: MONDO