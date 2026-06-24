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Glumica i voditeljka Nataša Aksentijević osvrnula se na Melinu Galić poznatiju kao Džinović nakon njenog venčanja sa milionerom u Monaku, koje je usledilo posle razvoda od Haris Džinović.

Nataša Aksentijević Foto: Mondo/Stefan Stojanović

U svom prepoznatljivom, šaljivom maniru, Nataša je komentarisala Harisove izjave o bivšoj supruzi, poručivši da nema razloga da se Melina ljuti zbog priča koje se odnose na period njihovog zajedničkog života.

- Kako ne znam ko je, znam iz medija, ono "on je davao, a ona je uzela“ (smeh). Čekaj, što se naljutila? Pa ne možeš na delove svoje prošlosti da se ljutiš, to je bezveze. Plus dvoje dece. Onda govoriš tu o sebi – što si onda tolike godine bila tu ako se sad ljutiš? Ne znam, bezveze, stvarno - izjavila je Nataša za Alo.

1/5 Vidi galeriju Melina Džinović zna kako da skrene pažnju na sebe Foto: ATA Images / Antonio Ahel, Nemanja Nikolić, Petar Aleksić, Shutterstock, ATAIMAGES

Luksuzna svadba sa milionerom na dve lokacije

Podsetimo, Melina se u aprilu udala za milionera, a svadbu su pravili na dve lokacije. Nakon što su sklopili građanski brak u Monaku, Melina i Džeferi su Portofino došli jahtom od 10.000.000 evra.

Iako bi mnogi očekivali drugačije ponašanje od milijardera na dan slavlja, pripadnici sedme sile zabeležili su neočekivan prizor.

Dok se Melina sve vreme krila u kabini jahte, gde se u tajnosti pripremala za gala proslavu, mladoženja Džefri je uhvaćen u potpuno opuštenom izdanju. Odeven samo u džemper i farmerke je čistio po jahti i pažljivo slagao prekrivač na brodu.

Inače, Haris je od Melininog novog muža stariji svega pet godina.