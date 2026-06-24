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Stilista i modni kreator Saša Vidić preminuo je 2023. godine u 52. godini, ostavivši iza sebe bogatu karijeru i neizbrisiv trag na domaćoj modnoj sceni. Međutim, malo ko je znao da je pred kraj života razmišljao i o budućim generacijama mladih talenata.

Foto: Damir Dervišagić

Prema tvrdnjama izvora bliskog kreatoru, Vidić je neposredno pre smrti ostavio pismo u kojem je izrazio želju da njegova imovina i nasledstvo budu iskorišćeni za podršku mladim ljudima koji žele da se školuju i grade karijeru u modnoj industriji.

Šta piše u pismu koje je ostavio Saša Vidić?

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- Ostavio je pismo u kojem svoje nasledstvo poklanja talentovanim mladim kreatorima koji tek treba da se školuju za rad u modnoj industriji. Dobro je znao koliko je njegov put bio trnovit i uvek je verovao da talenat mora da pronađe svoj put. Maštao je o tome da pomaže mladima da lakše ostvare svoje snove - otkrio je izvor blizak Vidiću.

Planovi koje nije uspeo da ostvari pred smrt

Kako se navodi, poslednjih godina života planirao je velike promene.

Želeo je da proda stan na Novom Beogradu i preseli se u Istru, odakle je nameravao da razvija posao u Italiji i investira u nekretnine.

- Nažalost, nije uspeo da realizuje te planove. Kada je postao svestan da mu se bliži kraj, ostavio je poruku da sve što poseduje bude usmereno u humanitarni fond iz kojeg bi se finansovalo školovanje budućih mladih kreatora - naveo je isti izvor.

Životni put modnog kreatora

1/5 Vidi galeriju Saša Vidić Foto: Damir Dervišagić, Dragana Udovičić, Printscreen

Tokom višedecenijske karijere, sarađivao je sa brojnim poznatim ličnostima iz sveta muzike, glume i sporta.

Njegov potpis nosili su mnogi domaći umetnici i javne ličnosti, a ostavio je trag i u sportu.

Bio je autor dresova koje su srpski sportisti nosili na Olimpijskim igrama u Londonu, kao i dresova fudbalske reprezentacije Srbije za Svetsko prvenstvo u Rusiji. Pored toga, posedovao je i sopstveni modni brend.

Rođen je 1971. godine u selu Mlaka. Deo života proveo je u Banjaluci, nakon čega se preselio u Beograd kod ujaka, gde je nastavio da gradi uspešnu karijeru i postane jedno od najprepoznatljivijih imena domaće modne scene.

Od čega je umro Saša Vidić? Detalji poslednjih trenutaka poznatog kreatora

1/4 Vidi galeriju Saša Vidić Foto: Marina Lopičić, Kurir Televizija

Prema navodima izvora za medije, Saša Vidić je u aprilu 2023. godine u KBC "Bežanijska kosa" dovezen bez svesti i u izuzetno teškom zdravstvenom stanju.

-Kreator je u KBC "Bežanijska kosa" dovezen bez svesti. Lekari su od prijema učinili sve što je bilo u njihovoj moći da ga spasu, ali, nažalost, nisu uspeli. Obdukcija nije rađena, a bilo je jasno da je uzrok bila sepsa - rekao je izvor.

Lekari vodili tešku borbu za njegov život

Isti sagovornik naveo je tada da je medicinski tim odmah po prijemu preduzeo sve neophodne mere kako bi pokušao da stabilizuje njegovo stanje.

- Vidića je Hitna pomoć dovezla bez svesti i u veoma teškom stanju. Lekari su odmah morali da ga intubiraju i priključe na respirator u pokušaju da mu spasu život. Usledila je velika borba za njegov oporavak, ali uprkos svim naporima medicinskog osoblja i primenjenim procedurama, nije mu bilo spasa - ispričao je izvor za medije.