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Zajedno sa svojom suprugom Aleksandrom, frontmen Leksington benda, Bojan Vasković uživa u braku u kom su dobili troje dece. Njih dvoje važe za jedan od najskladnijih parova, a sada vreme provode u Italiji, pa su sa svojim pratiocima podelili deo atmosfere.

Osim što je doktorka, Bojanova supruga Aleksandra je i influenserka, pa na društvenim mrežama neretko deli trenutke privatnog života, ali i razne savete ženama.

Sada su na njenom nalogu osvanule fotografije nastale na porodičnom putovanju, gde se jasno vidi kako uživaju na odmoru.

1/4 Vidi galeriju Bojan Vasković uživa sa porodicom Foto: Printscreen

- Dolce far niente - ono što nismo imali ni jedne sekunde ali smo u svakoj uživali - napisala je Aleksandra.

Dolce far niente, inače je italijanska fraza koja označava "slatki nerad", a Aleksandra se na ovaj način našalila sa pratiocima.

Mnoge je oduševila svojom figurom, podelivši fotografije u crvenom bikiniju, a komentari su se samo nizali.

O visokorizičnoj trudnoći i prevremenom porođaju

Aleksandra se 2023. godine prevremeno porodila, a o agoniji koju su tada prolazili javno je govorila.

1/7 Vidi galeriju Aleksandra Vasković Foto: prentscreen/instagram/_mrs.vaskovic_, Pritnsceen/Instagram

- Nikada neću moći dovoljno da zahvalim prvenstveno mojoj doktorki, koja je prihvatila da vodi moju trudnoću. Reč je o docentkinji Mandić. Večno ću joj biti zahvalna na tome kakav je čovek, stručnjak, kakva je riznica znanja, a pre svega ljudskosti. Namerno kažem "prihvatila" jer je trudnoća od starta bila visokorizična i dva puta mi je savetovan prekid. Intuitivno sam znala da je sve OK i da to treba dokazati određenim dijagnostičkim procedurama, pri čemu sam imala njenu potpunu podršku. Ceo proces smo prošle zajedno, onako kako je, po meni, jedino ispravno kada je reč o odnosu lekara i pacijenta- rekla je ona tada za domaće medije.

Paparaco

Nedavno smo imali prilike da sretnemo i uhvatimo Bojana u jednom opuštenom izdanju, kada je uživao u prirodi.

Naime, frontmen Lexington Benda je u društvu svog kolege Miloša Radovanovića uživao na beogradskom jezeru, Adi Ciganliji.

1/5 Vidi galeriju Bojan Vasković uživa u prirodi Foto: Kurir

Miloš i Boki, sedeli su u prijatnom društvu i osvežili se hladnim pićem. Pevači su bili sportski obučeni, verovatno su i planski otišli na izlet u prirodu, gde su sedeli u jednom lokalu iskoristivši tople majske dane.

Nakon velikog broja koncerata koje je Boki zajedno sa svojim bendom držao u proteklom periodu, došlo je vreme da odmori i opusti se sa dragim ljudima.

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