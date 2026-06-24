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Suprug pokojne Marine Tucaković, Aleksandar Futa Radulović, krenuo je u obračun sa estradom, a još davno je i njegova supruga imala problem s jednom pevačicom.

Foto: ATA Images / Antonio Ahel

Prema pisanju domaćih medija, Marina je vodila posebnu svesku u kojoj je beležila kome je napisala pesme, ali i ko joj za svoj rad nije isplatio dogovoreni honorar. Među imenima koja su se našla u toj evidenciji navodno je bila i Dara Bubamara.

Kako su mediji ranije navodili, Marina i Dara navodno nisu razgovarale čak šest godina zbog duga od 10.000 evra. Spekulisalo se da pevačica nije isplatila honorar za pesmu koju joj je Tucakovićeva napisala, jer nije bila zadovoljna načinom na koji je numera prošla kod publike.

1/7 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: Petar Aleksić, Antonio Ahel/ATAIMAGES, Antonio Ahel/ATAImages

- Ne znam iz kog razloga joj Dara nije tada platila tih 10.000 eura, valjda nešto nije bila zadovoljna kako je prošla ta pesma, ali je pre toga sve hitove koje joj radila Marina uredno plaćala i na sve to joj donosila poklone razne sa svih kraja sveta. E onda godinama nisu pričale zbog tog duga, Marina je svima pričala “kako je nije sramota tolike stanove i automobile je zaradila od mojih tekstova “. Kada se Marina razbolela Dara ju je pozvala, ponudila pomoć i zamolila je da joj pomogne - pričao je svojevremeno izvor za Skandal i dodao:

- Marina se prvo premišljala, ali onda je rešila da joj sve oprosti, Dara je isplatila šta je imala i čak platila i plus ekstra za baladu kojoj je Marina napisala - zaključio je izvor.

Marina je 2016. godine otkrila da joj nije samo Dara u tom momentu bila dužna.

U intervjuu za Kurir na pitanje da li joj je pevačica vratila dug, odgovorila je:

- Nije. Eh, kao da mi je samo ona ostala dužna. Ne volim o tome da pričam. Bože moj, dešava se.

Izgubila bitku

1/5 Vidi galeriju Marina Tucaković Foto: Printscreen/Youtube/City, Dragana Udovičić, Luka šarac

Nažalost, Marina je izgubila bitku sa opakom bolešću, a Dara je sarađivala i družila se s njenim sinom Milanom Laćom Radulovićem.

Lična tragedija i bol pretočeni u baladu „Mišo moj“

Podsetimo, iza blistave karijere krila se i njena najveća životna tragedija. Nakon gubitka sina 2010. godine, Marina je iz ličnog bola stvorila baladu „Mišo moj“. Mnogi obožavaoci i kritičari smatraju da je upravo ovo jedna od najpotresnijih numera koje je ikada stvorila.

Odluka o tome ko će izneti ovako tešku pesmu nije bila laka. Publika je prepoznala emociju utkanu u svaki stih pesme koju je otpevala Ana Nikolić, a Marina je svojevremeno o tom izboru izjavila:

- Dugo sam razmišljala kome da poverim ovu numeru, želeći da izvođač na pravi način prenese tugu, ljubav i sećanje koje je pretočeno u pesmu.

1/21 Vidi galeriju POKOJNA MARINA TUCAKOVIĆ UVEK JE SLUTILA NESREĆU Oba sina su joj nađena MRTVA u istom mesecu, na GROBU im simbolika koja LOMI SRCA Foto: Aleksandar Jovanović Cile, Nemanja Nikolić, Dragan Kadić

Marina i Futa dobijaju svoju seriju

Naime, kako Kurir saznaje uskoro počinje snimanje serije o Marini Tucaković i Aleksandru Futi Raduloviću. U tajnosti i bez velike pompe počelo je snimanje nove serije „Marina i Futa".

Jedan od najskladnijih parova na našoj estradi dobiće svoju seriju, bez obzira na to što je već prikazan njihov odnos u veoma uspešnom filmu „Nedelja"o životu pokojnog pevača Džeja Ramadanovskog.