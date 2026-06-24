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Poznata pevačica Nikolina Kovač, uživa u braku sa kolegom Sašom Kaporom, a par je krajem februara ove godine dobio sina Simeona.

Osim njega, imaju još dvoje dece, sina Nikolaja i ćerku Nikoletu.

Sada je rešila da tople letnje dane iskoristi kako bi odmorila zajedno sa svojim mališanima. Nikolina se sa mora redovno oglašava, a sudeći po fotografijama koje deli na društvenim mrežama, pevačica blista u priodnom izdanju.

1/5 Vidi galeriju Nikolina Kovač uživa na odmoru Foto: Printscreen

Pokazala je kako zajedno uživaju u zajedničkom vremenu na obali, pa podelila kadrove iz opuštene šetnje. Ovom prilikom, ona je poslala poruku koja je dirnula mnoge.

- Teško je duši prihvatiti da oni u koje si verovao nisu deo tvog bića da ti ne misle baš najbolje. Teško je srcu pojmiti da bitke koje vodiš niko ne primećuje. Teško je pokloniti osmeh, a sve zaboraviti, nije lako... Moje srce bira stazom ljubavi, puštati da duša sazreva, da putuje, oblikuje se kako samo ona to zna, kako ume. Stazom ljubavi - napisala je Nikolina i time poslala moćnu poruku pratiocima na mrežama.

Čuvaju tradiciju

- Odlazimo na liturgiju, volimo da nam jutro počne u miru i spokoju - objasnila je Nikolina svojevremeno šta je za njihovu porodicu važno za Pink.rs.

Ona se tom prilikom prisetila kako su praznici izgledalui u ranijim vremenima, dok je još bila devojčica:

Foto: Printscreen

- Sve je bilo skromno, a prepuno istinske radosti, uživala sam da sa bakom i mamom farbam, ukrašavam jaja, a i da u kucanju pobedim. Trudim se da moja deca zadrže skromnost i radovanje u malim stvarima, iako to u današnjem vremenu nije jednostavno. Saša i ja kao roditelji trudimo se da ostanemo dosledni nekim tradicionalnim vrednostima - iskrena je bila tada.

Osim toga, ona je nedavno satima čekala ispred Hrama Svetog Save, kako bi se poklonila Pojasu Presvete Bogorodice. Taj trenutak, podelila je na društvenim mrežama.

Foto: Printscreen Instagram

"Ovo mi je bio najlakši porođaj"

Podsetimo, kad je izašla iz porodilišta nakon poslednjeg porođaja, po nju i bebu je tada stigao ponosni tata u "besnoj mašini", Mercedesu G klase crne boje, koji vredi oko 150.000 evra.

Pevačica je prilikom izlaska zablistala u crnim pantalonama, beloj košulji i bundi, dok je Saša nosio nosiljku sa uspavanim bebom.

1/9 Vidi galeriju Nikolina Kovač izašla iz porodilišta Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Odlično sam, s obzirom na to da sam se porodila pre četiri dana, odlično se osećam. Prvi utisak je bio da je ovo najlakši porođaj, ali nije svejedno, oporavljam se. Beba je preslatka, bilo je emotivno sve. Sve je prošlo kako treba, ovo je najveći blagoslov - kazala je Nikolina tada.

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