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Pevačica Tijana Em iznenadila je svoje pratioce kada je novom objavom na Instagramu pokazala da se odlučila za potpunu promenu imidža.

Pored njene karijere, ona neretko privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom. Nakon što je smršala 20 kilograma, odlučila je da napravi i potpuni zaokret kada je reč o imidžu.

Veliku pažnju privukla je njena nova frizura – raskošne afro lokne koje su potpuno promenile njen prepoznatljiv izgled. Fotografije koje je objavila izazvale su lavinu komentara: „Ne mogu da verujem da je ovo ista osoba“, „Afro lokne su pun pogodak“, „Nikad bolje nije izgledala“, samo su neki od komentara koji su se nizali ispod objava.



Mnogi smatraju da je Tijana Em ovim potezom pokazala da se ne plaši promena i da hrabro eksperimentiše sa stilom. Nova figura i upečatljiva frizura doprineli su tome da njen izgled postane jedna od glavnih tema među pratiocima na mrežama.

Pogledajte šta je govorila ranije na Kurir televiziji: