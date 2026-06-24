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Pevačica Jelena Vučković (40), naslednica Goce Božinovske izgleda bolje nego ikada, a mama s punim pravom može da bude ponosna na nju.

Naime, Jelena se nedavno razvela, a sada ima novog partnera s kojim uživa u ljubavi u toplim danima leta. Kako neretko na društvenim mrežama objavljuje momente iz svog privatnog života, tako se ovog puta pohvalila relaksiranjem pored bazena. Tom prilikom, mnogi su saglasni da pevačica nikada nije izgleda bolje.

Foto: Printscreen

Na objavljenim fotografijama, Jelena pozira na ivici bazena u zanosnom bikiniju koral boje. Trbušnjaci i izvajane noge svedoče o tome da pevačica vodi računa o svojoj figuri. Mnoge je zbog toga ostavila bez daha, a nema sumnje da je njen izgled rezultat napornih treninga.

Na ovaj način, Jelena je jasno pokazala da je spremna za novo poglavlje u životu i da blista od samopouzdanja.

Goca Božinovska progovorila o zetu

Podsetimo, ćerka Goce Božinovske, Jelena Vučković, nedavno je javno progovorila o svom novom emotivnom partneru, ugostitelju Miletu sa Dorćola.

Međutim, ubrzo nakon što je njihova veza dospela u centar pažnje medija, pojavile su se tvrdnje da iza njegovog imena stoji burna prošlost, kao i navodni finansijski dugovi prema bivšim partnerkama.

1/5 Vidi galeriju Pevačica je uvek uz svoju decu Foto: Screenshot, Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić, Screenshot, Shutterstock, Nenad Kostić

Naime, u javnosti su se pojavile informacije da Mile duguje bivšim devojkama oko 8.000 evra, zbog čega se našao na meti brojnih komentara. Dok se polemika oko ovih optužbi ne smiruje, u njegovu odbranu stala je upravo Goca Božinovska, koja nije krila koliko lepo mišljenje ima o novom izabraniku svoje ćerke.

- Ma kakvi… On je dobar kao hleb, za one za koje je trebalo da se piše da su zakinuli devojke, za njih se ne piše. Ovaj dečko je dobar kao hleb, divno dete, pošten. Iz poštene je porodice. On da zakine nekog? Pa, nema šanse. Dečko nije u tom svetu - rekla je Goca.

Pevačica je istakla da veruje Miletu i da ne pridaje značaj navodima koji su se pojavili u medijima, naglašavajući da ga poznaje kao vrednog i poštenog mladića.

Jelena otvoreno o novom partneru

Njih dvoje već neko vreme uživaju u ljubavi, a pevačica se nedavno zajedno sa njim pojavila na jednom gradskom događaju, gde ih je uslikala ekipa Kurira.

1/5 Vidi galeriju Pevačica u žiži interesovanja Foto: Kurir

Gocina ćerka izdvojila je tada vreme za predstavnike medija, te je otvoreno govorila o prošlom braku i novom partneru.

- Sve se nekako lepo dešava. Sada vidim da to nije bila ljubav, a psihički me je mnogo bolelo. Majka mi je uvek davala savete i do sada je za sve bila u pravu. Trebalo mi je punih 13 godina da to shvatim. Sada sam presrećna, sreli smo se u sličnim godinama. On je ugostitelj i ima svoje lokale - rekla je Jelena govoreći o ljubavnom životu.

Suprug je prevario

Njen život obeležio je težak razvod i izdaja čoveka sa kojim je provela 13 godina u braku.

Nikada nije volela da bude u centru pažnje zbog skandala, te se trudila da svoj privatni život u potpunosti sačuva samo za sebe, ali skandal se desio. Naime, ona je u maju 2025. potvrdila je da prolazi kroz jedan od najtežih perioda u životu jer se razvodi od supruga.

Njih dvoje su se venčali 2016. godine u tajnosti, a sve ove godine su živeli u Valjevu.

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