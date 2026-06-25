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Legendarni rok muzičar Dado Topić oduvek je važio za jednog od najharizmatičnijih izvođača na ovim prostorima, a dok je publiku osvajao hitovima i energijom na sceni, svoj privatni život uspešno je čuvao daleko od očiju javnosti.

Ipak, iza njegove bogate karijere krije se velika ljubavna priča sa suprugom Mirjanom, koja mu je više od četiri decenije najveća podrška i oslonac.

Susret u Rovinju

Njihova romansa počela je još 1984. godine u Rovinju, gde je Dado nastupao u jednom od najpoznatijih klubova tog vremena. Upravo tada ugledao je devojku krupnih svetlih očiju koja mu je odmah privukla pažnju.

Kada ju je samo dve nedelje kasnije ponovo sreo, bio je uveren da to nije slučajnost.

- Pomislio sam da mi anđeli s neba šalju poruku. Rovinj mi je u to vreme bio najromantičniji grad u Istri. Mira je radila kao 'area supervisor' za jednu veliku turističku agenciju sa sedištem u Londonu i Stokholmu, a ja sam nastupao u Monvi, tada najekskluzivnijem zabavnom centru u Istri - prisetio se slavni roker prvog susreta sa suprugom za 24.sata.hr.

1/5 Vidi galeriju Dado Topić Foto: BOJAN PETROVIĆ/ MTS DVORANA PROMO, ATA images, Kurir Televizija

U to vreme Mirjana je radila za veliku turističku agenciju sa sedištem u Londonu i Stokholmu, a zanimljivo je da nije znala gotovo ništa o Dadinoj popularnosti i muzičkoj karijeri. Ipak, osvojili su je njegov glas, harizma i šarm.

Ključna osoba u njegovom životu

Par je ubrzo uplovio u brak, a njihovu ljubav krunisao je sin Rea. Godinama su živeli između evropskih zemalja i Hrvatske, da bi pre petnaestak godina doneli odluku da se trajno nastane u Hrvatskoj.

Iako se Mirjana retko pojavljuje u javnosti, mnogi je smatraju ključnom osobom u životu slavnog rokera. Daleko od reflektora i estradne buke, uspela je da sačuva porodičnu harmoniju i bude njegova mirna luka kroz sve uspone i izazove koje nosi život na javnoj sceni.

Njihova priča danas važi za jednu od najdugovečnijih i najstabilnijih ljubavnih priča na regionalnoj muzičkoj sceni.

Dado Topić i njegov sin iz prvog braka Daniel Foto: Privatna Arhiva, Damir Dervišagić

Dado je pre Mirjane bio u braku iz kojeg ima sina Daniela Topića, koji živi u Parizu i bavi se modnom fotografijom. Kurir je svojevremeno uradio intervju s njim na Nedelji mode u Parizu gde je otkrio sve o odnosu sa slavnim ocem.