UMRO DAN PRED GODIŠNJICU OČEVE SMRTI! Potresna sudbina Saše Vidića: "Ostao sam siroče", a njegove reči i danas slamaju kamena srca
Modni kreator i stilista Saša Vidić preminuo je 2023. godine u 52. godini života, a jedna od najvećih tragedija koja ga je zadesila dogodila se samo godinu dana ranije, kada je izgubio oca.
Smrt roditelja teško je podneo, o čemu su svedočile njegove emotivne objave na društvenim mrežama nakon očeve sahrane 25. aprila 2022. godine. Tada je sa pratiocima podelio i dirljivo oproštajno pismo, u kojem je na veoma ličan način govorio o njihovom odnosu i bolu koji je osećao zbog gubitka.
- Poštovani oče, sad kada si umro vraćaju mi se sećanja na tebe i naše zajedničke uspomene. Sa pet godina si me naučio plivati i sa istih pet sam probao bevandu, sa tobom i pokojnom majkom sam bio po celom Jadranu, po najboljim hotelima. Sa nestrpljenjem sam čekao svaku Novu godinu jer si mi donosio najlepše i najveće poklone. Sedeo sam ti u krilu i učio si me da vozim auto, obožavao sam da me voziš na motoru, čak sam uspeo da zapalim članak na auspuh. Tvoj život je bio pretežak i puno toga si kao malo dete propatio zbog ratova, nemaštine, gladi i borbe za opstanak. Bio si dete siromašnih roditelja, mojoj majci ništa nisi mogao da pružiš osim ljubavi, a sve što ste stekli, stekli ste zajedno - pisalo je, između ostalog, u pismu, a Vidić je otkrio i da nisu bili u kontaktu godinu dana.
- Hvala ti na svemu. Zadnje godine nismo bili u kontaktu, što zbog mog nemara, što zbog obaveza i posla i jako mi je žao zbog toga. Doša sam osam dana pred tvoj odlazak na večnost, kad sam osetio da odlaziš. Plasio sam se susreta, a znao sam da ću uskoro ostati bez oca, kao i majke. Tvoje siroče Saša - pisalo je u pismu.
Kako je Saša svojevremeno pričao, otac mu je bio najveći oslonac, iako od poslednjih godina nisu bili u kontaktu.
Isplivalo pismo
Podsetimo, prema tvrdnjama izvora bliskog kreatoru, Vidić je neposredno pre smrti ostavio pismo u kojem je izrazio želju da njegova imovina i nasledstvo budu iskorišćeni za podršku mladim ljudima koji žele da se školuju i grade karijeru u modnoj industriji.
- Ostavio je pismo u kojem svoje nasledstvo poklanja talentovanim mladim kreatorima koji tek treba da se školuju za rad u modnoj industriji. Dobro je znao koliko je njegov put bio trnovit i uvek je verovao da talenat mora da pronađe svoj put. Maštao je o tome da pomaže mladima da lakše ostvare svoje snove - otkrio je izvor blizak Vidiću.
Planovi koje nije uspeo da ostvari pred smrt
Kako se navodi, poslednjih godina života planirao je velike promene.
Želeo je da proda stan na Novom Beogradu i preseli se u Istru, odakle je nameravao da razvija posao u Italiji i investira u nekretnine.
- Nažalost, nije uspeo da realizuje te planove. Kada je postao svestan da mu se bliži kraj, ostavio je poruku da sve što poseduje bude usmereno u humanitarni fond iz kojeg bi se finansovalo školovanje budućih mladih kreatora - naveo je isti izvor.