Slušaj vest

Modni kreator i stilista Saša Vidić preminuo je 2023. godine u 52. godini života, a jedna od najvećih tragedija koja ga je zadesila dogodila se samo godinu dana ranije, kada je izgubio oca.

Foto: Damir Dervišagić

Smrt roditelja teško je podneo, o čemu su svedočile njegove emotivne objave na društvenim mrežama nakon očeve sahrane 25. aprila 2022. godine. Tada je sa pratiocima podelio i dirljivo oproštajno pismo, u kojem je na veoma ličan način govorio o njihovom odnosu i bolu koji je osećao zbog gubitka.

- Poštovani oče, sad kada si umro vraćaju mi se sećanja na tebe i naše zajedničke uspomene. Sa pet godina si me naučio plivati i sa istih pet sam probao bevandu, sa tobom i pokojnom majkom sam bio po celom Jadranu, po najboljim hotelima. Sa nestrpljenjem sam čekao svaku Novu godinu jer si mi donosio najlepše i najveće poklone. Sedeo sam ti u krilu i učio si me da vozim auto, obožavao sam da me voziš na motoru, čak sam uspeo da zapalim članak na auspuh. Tvoj život je bio pretežak i puno toga si kao malo dete propatio zbog ratova, nemaštine, gladi i borbe za opstanak. Bio si dete siromašnih roditelja, mojoj majci ništa nisi mogao da pružiš osim ljubavi, a sve što ste stekli, stekli ste zajedno - pisalo je, između ostalog, u pismu, a Vidić je otkrio i da nisu bili u kontaktu godinu dana.

- Hvala ti na svemu. Zadnje godine nismo bili u kontaktu, što zbog mog nemara, što zbog obaveza i posla i jako mi je žao zbog toga. Doša sam osam dana pred tvoj odlazak na večnost, kad sam osetio da odlaziš. Plasio sam se susreta, a znao sam da ću uskoro ostati bez oca, kao i majke. Tvoje siroče Saša - pisalo je u pismu.

Kako je Saša svojevremeno pričao, otac mu je bio najveći oslonac, iako od poslednjih godina nisu bili u kontaktu.

1/5 Vidi galeriju Saša Vidić Foto: Damir Dervišagić, Dragana Udovičić, Printscreen

Isplivalo pismo

Podsetimo, prema tvrdnjama izvora bliskog kreatoru, Vidić je neposredno pre smrti ostavio pismo u kojem je izrazio želju da njegova imovina i nasledstvo budu iskorišćeni za podršku mladim ljudima koji žele da se školuju i grade karijeru u modnoj industriji.

- Ostavio je pismo u kojem svoje nasledstvo poklanja talentovanim mladim kreatorima koji tek treba da se školuju za rad u modnoj industriji. Dobro je znao koliko je njegov put bio trnovit i uvek je verovao da talenat mora da pronađe svoj put. Maštao je o tome da pomaže mladima da lakše ostvare svoje snove - otkrio je izvor blizak Vidiću.

1/4 Vidi galeriju Saša Vidić Foto: Marina Lopičić, Kurir Televizija

Planovi koje nije uspeo da ostvari pred smrt

Kako se navodi, poslednjih godina života planirao je velike promene.

Želeo je da proda stan na Novom Beogradu i preseli se u Istru, odakle je nameravao da razvija posao u Italiji i investira u nekretnine.

- Nažalost, nije uspeo da realizuje te planove. Kada je postao svestan da mu se bliži kraj, ostavio je poruku da sve što poseduje bude usmereno u humanitarni fond iz kojeg bi se finansovalo školovanje budućih mladih kreatora - naveo je isti izvor.