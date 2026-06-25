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Pevačica Katarina Kaja Ostojić svom spisku nekretnina koje poseduje, nedavno je dodala još jednu, i to u Maloj Ivanči, nadomak Beograda.

Naime, Kaja je pre nekoliko godina pazarila luksuznu kuću, koja se u ovom, mahom gastarbajterskom kraju, izdvaja od ostalih po svojoj veličini i boji, te ju je naša ekipa vrlo brzo uočila u ovom mestu, koje se nalazi na 35 kilometara od srpske prestonice. Odmah po dolasku ovde, Kajine komšije su nam potvrdile ove informacije, međutim, oni su tad istakli da nisu imali prilike da je često vide u Ivanči.

Foto: Kurir

Dala 80.000 evra

Komšije su otkrile da je izdvojila 80.000 evra za kuću.

- Istina je da je Kaja ovde nedavno pazarila novu kuću. To svi ovde znaju. Videli smo je dosad nekoliko puta. Bivši vlasnici ove kuće žive u Nemačkoj, ovde su svi mahom gastarbajteri. Koliko sam ja čuo, ona je za ovu kuću dala oko 80.000 evra. Ovde po kraju se priča da je kuću kupila za svoje roditelje, a ne za sebe. Još ne planira da se preseli ovde. Nije morala mnogo da se trudi oko njenog uređenja jer je kuća bila skroz opremljena, tako da je sve funkcionisalo po principu ključ u ruke - rekao nam je komšija čije se imanje nalazi nedaleko od Kajinog.

Foto: Kurir

Drugi komšija nam je ispričao da je jednom prilikom video kako se u kuću unosi francuski ležaj, ali da nisu tačne priče da ova kuća poseduje i bazen.

Foto: Kurir

- Koliko ja znam, sada u kući nema nikoga. Pre nekoliko dana su ovde bili neki ljudi, donosili su nameštaj. Ja sam video da su uneli u kuću veliki francuski ležaj. To me je baš začudilo, jer je unutra već sve bilo namešteno. Možda joj postojeći krevet nije bio udoban, pa ga je zamenila (smeh). Video sam negde po novinama da je pazarila kuću sa bazenom, međutim, to nije ova kuća sigurno. Ova nema bazen, to se može videti i golim okom. Ovde u komšiluku se priča da će možda sagraditi i bazen tu iza kuće, da ima mesta - ima, ali videćemo šta će biti sa tim. U svakom slučaju, voleli bismo da nam Kaja dolazi češće, posebno sad kad ima i gde - završava ljubazni komšija.

1/9 Vidi galeriju Kaja Ostojić Foto: Printscreen/Instagram, Instagram Prinscreen

Otkrila detalje iz detinjstva

Pevačica je, jednom prilikom, u podkastu "Na krilima zmaja" ispričala kako je kao tinejdžerka bila veoma nestašna kada su joj razne misli prolazile kroz glavu. Tako je imala veliku želju da odradi pirsinge i tetovaže, zbog čega se posle i pokajala, a otac je odmah reagovao.

- Bila mi je želja da budem sva u pirsinzima, tetovažama i tako dalje, što su negde dalje, hvala Bogu, moji sprečili, ali nisu uspeli kada sam negde sa mojih 17 godina bila među pionirima pirsinga na pupku. Svi su se zgranuli kada su videli da imam pirsing, ali nije mi dobro zarastao i stalno je bio upaljen bez obzira na to što sam ga ja tretirala kao što se reklo. Naravno, sve to sam krila od roditelja i na kraju sam ga izvadila jer je otac saznao za to i na fin način me je ucenio da ga skinem. Pitao me je da li hoću muzički stub ili da se bavim sa tom ranom na stomaku i ja sam rekla dobro - rekla je u emisiji Kaja.

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