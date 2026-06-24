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Jedan od najemotivnijih trenutaka u životu svakog roditelja dogodio se i pevačici Tanji Savić koja je sada ispratila svog mlađeg sina na malu maturu.

Pevačica ne krije koliko je ponosna, pa zbog toga, svoju sreću je podelila sa svetom i pokazala neizmernu sreću zbog uspeha svog deteta. Fanovi na društvenim mrežama uživali su u toplini porodičnih kadrova.

Foto: Printscreen

Za ovu posebnu priliku, Tanjin naslednik je izabrao elegantno odelo, a Tanja je bila u opuštenom izdanju. Ponela je belu dugačku suknju, majicu i papuče i pokazala kako uživa sa decom. Osmeh sa lica nije skidala, a prema objavama je bilo jasno koliko je srećna.

Tanja je svoje sinove vozila u crnom kabrioletu, pa je za njih odlazak na samu proslavu bio ozbiljan doživljaj. Pevačica je podelila deo atmosfere iz automobila, a pozitivna energija je definitivno ispunila ovaj četvorotočkaš. Kadrove je zabeležio stariji sin, a dok su napuštali dvorište, sa terase ih je snimao Tanjin parnter Muki.

Foto: Printscreen

"Zakasnili smo za svadbu"

Tanja je nedavno progovorila o svom ljubavnom životu. Tada je bila u pratnji svog verenika Mukija Bešića, pa progovorila o venčanju, ali i o poslovnim poduhvatima.

- Zakazali smo koncerte u Splitu, biće regionalna turneja, ali što se mojih nastupa tiče nisam toliko upućena, gledam da me ne boli glava. Opuštena sam, imam ljude koji to rade umesto mene. Imala sam porodične obaveze, sa decom sam bila. Zakasnili smo za svadbu Muki i ja! Posle četiri i po godine zajedničkog života to je nevažno. Papir nije bitan. Važan je mir, sreća koju osećate kad ste zajedno - objasnila je pevačica.

1/4 Vidi galeriju Tanja Savić sa verenikom na koncertu Marije Šerifović Foto: Nemanja Nikolić

Potom, pevačica se osvrnula na emotivni susret sa koleginicom Lepom Lukić.

- Bila sam skoro na koncertu Lepe Lukić, bio mi je emotivan susret sa njom, ona je legenda. Posle koncerta se nismo družile, morala je da odmara, znate već koliko ona ima godina. Bilo je dosta mojih kolega na tom koncertu, srce mi je bilo puno - istakla je Tanja.

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