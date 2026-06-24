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Reper Marko Popov, poznatiji kao Popov, otvoreno je govorio o problemima koje je imao sa zakonom, otkrivši da je jedno vreme bio u kućnom pritvoru i nosio nanogicu.

Foto: Preent Screen

Muzičar, koji je publici poznat i po saradnji sa Nućijem, priznao je da je u kućnom pritvoru proveo pune dve godine. O ovoj temi govorio je tokom gostovanja u emisiji "Ami Dži šou", gde je odgovarao i na neka veoma nezgodna pitanja.

- Da li si nekad prekršio zakon i bio privođen i zbog čega? - pitao je Ognjen Amidžić.

- Jesam, kršio sam zakon. Radio sam neke nelegalne stvari - rekao je on.

Koliko si dugo bio u pritvoru? - nastavio je Ognjen.

- U kućnom, dve godine - dodao je reper.

Sanda Afrika: "Sportisti su teški za bakšiš"

Foto: Pink

Sandra se dotakla i emotivnog života i otkrila da li ima momka.

- Nemam dečka. Ima već dve, tri godine. Nije mi se desilo ništa iskreno. Mislim da bih sve uradila zbog ljubavi - otkrila je pevačica u emisiji Amidži šou, a onda se osvrnula na bakšiš:

- Čast izuzecima, ali ima štekara... Bila je situacija gde moraju da pitaju mamu i tatu koliko para mogu da potroše. Najveći bakšiš pamtim, u Crnoj Gori pre 15 godina i tada je to bilo dosta novca, posebno meni na tom početku. Nije bilo ništa privatno, ja sam pevala i radila i to je to - otkrila je Afrika.