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Pre emotivnog odnosa sa pevačicom Natašom Bekvalac, a zatim i odbojkašicom Majom Ognjenović, vaterpolista Danilo Dača Ikodinović bio je u braku sa misterioznom Anjom, koja se nije eksponirala u javnosti.

Njihova ljubavna priča počela je 2000. godine, a ubrzo nakon toga, par je dobio ćerku, Andreu. Ona je najstarije dete proslavljenog sportiste. Iako je Dača na brak sa Anjom stavio tačku 2003. godine, bivši partneri su ostali u sjajnim odnosima.

Foto: Printscreen

Poput svoje majke, Andrea Ikodinović se godinama držala dalje od očiju javnosti. Međutim, nedavno je donela odluku da se pojavi na popularnoj mreži Tik Tok, na kojoj prati više od hiljadu ljudi, te je domaća javnost dobila priliku da vidi kako danas izgleda polusestra Hane Ikodinović.

Foto: Printscreen

Prava lepotica

Mnogi pratioci na mrežama su saglasni u tome da je Andrea izrasla u pravu lepoticu, a sam Dača je jednom prilikom otvoreno govorio o bivšoj istakavši njenu lepotu.

- Evo, moja prva žena je prelepa, pa zašto o njoj niko nije pisao? Ko želi senzaciju, taj je i dobije - iskreno je priznao Dača svojevremeno.

"Uvek je nezadovoljna"

Jednom prilikom, Dača je otvoreno govorio o svojim naslednicama i ispričao koliko je zadovoljan njima.

1/5 Vidi galeriju Danilo Ikodinović Foto: Dragana Udovičić

- Hana je otišla u Madrid da studira, a Andrea Ikodinović ima 24 godine, u Beogradu je, živi svoj život, ima posao i kao i svaka mlada osoba uvek je nešto nezadovoljna. Ali živa je, zdrava i prava i Hana je isto živa zdrava i prava i to mi je najvažnije. Sve dugo ćemo da stvorimo, rešimo pomognemo.

Veoma sam zadovoljan svojom decom, volim ih, a nadam se i one mene i tu sam za njih šta god, do neke granice. Često sam ih puštao da pređu granice, nisam trebao, ali tu sam, tata je uvek tu - rekao je Ikodinović za Novu.

Tom prilikom, nije sakrio koliko mu je teško što ćerke nisu odrasle uz oca.

Ovo je ćerka koju je Danilo dobio u braku sa Natašom:

1/7 Vidi galeriju Hana Ikodinović Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen Insatgram, Printscreen

- Teško je, ti čim sa svojom decom ne ležeš i ne ustaješ svako jutro to je teško. Teško je sa strane da ne utičeš na njihovo odrastanje, ali ja sam vrlo malo živeo sa majkom Andreinom, vrlo malo sam živeo sa Haninom majkom.

Tako se namestilo, bitno je da su deca sad kad su odrasla shvatila da im otac želi sve najbolje i da im je podrška u svemu - otrkio je bivši vaterpolista.

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