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Jovana Petrović, ćerka trubača Dejana Petrovića, nakon incidenta u jednom ugostiteljskom objektu u Užicu, kada je, prema navodima medija, fizički napadnuta, odlučila je da se na neko vreme skloni iz Beograda i posveti sebi.

Jovana Petrović Foto: Pritnscreen/tiktok

Nakon nekoliko dana provedenih na crnogorskom primorju, utočište i mir pronašla je u porodičnom domu kod bake. Na društvenim mrežama podelila je trenutke iz svakodnevice, pokazavši kako joj baka sprema omiljeni obrok, dok zajedno uživaju u opuštenoj atmosferi i razgovoru.

Foto: Preent Screen

Baka je za nju ispekla domaću pogaču, što je Jovanu potpuno oduševilo, pa je to morala da zabeleži, iako je baka negodovala.

Nakon toga su sele zajedno da jedu, a na stolu je poslužen jogurt, koji savršeno ide uz svežu pogaču, kao i domaći paradajz.

- Sad je sve okej - poručila je Jovana Petrović, koja je potom podelila i fotografiju svoje bake koja sedi za stolom, a ispred nje se nalazi predivan buket cveća.

Optužila brata MMA borca za fizički napad

1/4 Vidi galeriju Jovana Petrović Foto: Printsceen/Instagram

Mlada Jovana Petrović proteklih nedelja našla se u fokusu javnosti nakon što je za fizički napad optužila brata MMA borca Marka Bojkovića.

Nakon incidenta, oglašavala se putem društvenih mreža, gde su pratioci mogli da vide da zbog povreda nosi medicinsku kragnu.

Ipak, čini se da je sada odlučila da se posveti odmoru i oporavku.

Dane provodi daleko od očiju javnosti

1/5 Vidi galeriju Jovana Petrović Foto: Printsceen/Instagram, Pritnscreen/tiktok

Nakon što je prisustvovala jednoj privatnoj proslavi, Jovana Petrović je na svom Instagram profilu objavila snimak koji prikazuje prelep pogled na crnogorsko primorje.

Time je pokazala da je napustila Srbiju i dane provodi daleko od medijske pažnje koja ju je pratila poslednjih nedelja.