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Jedna od začetnica pravca trenutno popularne muzike dvehiljaditih je i Jelena, alijas Jelena sa 2 L. Suglasnik u sred svog, na estradi vrlo rasprostranjenog imena , duplirala je kada je napustila Koktel bend našavši se na stranputici,

-Duplo slovo "L" je štamparska greška ali publika me je po njemu zapamtila. Ono što je novo je ribrending Koktel benda I nove pesme I nastupi SA Bokijem I Dekijem SA kojima sam započela karijeru - kaze Jellena.

U žiži same domaće pop scene, rešila je da se izdvoji na skroman način, tako što će Jellenu pamtiti svi koji su slušali njen jedinstveni vokal, a istovremeno za novu publiku biće odraz svetskog imidža primenjenog na karijeru srednje popularne pop pevačice. Međutim, Jellena postaje svojevrsni društveni fenomen.

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Foto: Privatna arhiva

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Foto: Privatna arhiva

PHOTO-2026-06-24-10-54-33.jpg
Foto: Privatna arhiva

- Moje pesme znaju sve generative, zvali su me srpskom Jellenom Rozgom i dragi su mi nastupi sa Natašom Bekvalac. Nju bih, da se pitam poslala na Evroviziju.  Možda se prijavim za "PZE" i ne razmišljam o Tei I JK kao konkurenciji. Nas Tri smo za top 3 - rekla je pevačica.

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