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Javnost je ostala iznenađena kada je naša pevačica Rada Manojlović otkrila kako provodi slobodno vreme. Ona u poslednje vreme svojim zanimljivim zapažanjima privlači pažnju javnosti, a sada je potvrdila da se okrenula modernim tehnologijama, što ju je navelo na nove teme za razmišljanje.

Rada je ovog puta otrkila da je počela da komunicira sa veštačkom inteligencijom, pa je njen virtuelni sagovornik počeo sa važnim poslovnim pitanjima što ju je navelo da preispita svoje dosadašnje planove u krarijeri.

1/4 Vidi galeriju Rada Manojlović u Amidži šou Foto: Pink Printscreen

- Cele noći sam pričala sa veštačkom inteligencijom, sada sam u velikoj dilemi… Bacila me je na razmišljanje… Ljubav je u redu, nemojte da brinete. Ovde je reč o nekim poslovnim odlukama - rekla je pevačica za "Hype".

"Samo to može da nas spasi"

Veliku pažnju javnosti dobila je tokom gostovanja u emisiji "Amidži šou" kada je govorila o svojim nesvakidašnjim stavovima o svetu. Najpre je odgovorila Ognjenuna pitanje da li smatra da je Zemlja ravna ploča.

- Nisam još stigla... Nisam bila ravnozemljaš, nego su nas sve strpali u taj isti koš. Ne zalazim u to - iskrena je bila Rada.

Potom je istakla da živimo u iluziji.

1/5 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Preent Screen, Antonio Ahel/ATAImages

- Čekaj da se vratimo na prvo pitanje. Svejedno nam je jer smo u simulaciji, živimo u nekoj iluziji da imamo pravo na neke odluke, ali mislim da nemamo - rekla je ona, a potom otkrila šta je najveći spas.

- Verujemo u Boga i Vaskrsenje budućeg veka, samo to može da nas spasi - dodala je pevačica.

"Monasi sa svete gore su to dokazali"

Dok je pričala o svojim teorijama, ona se osvrnula i na vreme u kom živimo istakavši da danas vreme teče brže, a po tome smo svi, kako kaže, mlađi nego što piše u krštenici.

1/5 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Nemanja Nikolić / Nenad Kostić, Kurir Televizija, Antonio Ahel/ATAImages

- O vremenu razmišljam, vreme ide unapred, a mi smo mlađi nego što trenutno imamo godina. Ja mogu malo da sažmem, ali nisam se primetila. Ako budemo još malo pričali, onda ćemo se podmladiti. Tu već ulazi u priču medicina, moja teorija o vremenu je ta, kad uporedimo slike naših roditelja kad su imali 25 godina i nas kad smo u 25. godina, mi smo kao nedonošče. Današnjih 80 godina nije isto kao ranije. Svi imamo deset do 15 godina manje, u proseku 12 godina manja. Uvek mi je bila sumnjiva prestupna godina i ovaj februar. Kad se sve sabere. A tek onaj prelazak sa sa letnjeg na zimsko vreme, to je neviđena krađa. Monasi sa Svete Gore su dokazali da im sveće sada brže gore - objasnila je Rada, a njen snimak je brzo postao viralan na društvenim mrežama.

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