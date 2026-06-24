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Srpska pevačica Anica Milenković bila je veoma popularna tokom devedesetih i dvehiljaditih godina, nakon čega se povukla sa muzičke scene i preselila u Sjedinjene Američke Države, gde je osnovala porodicu. Kasnije se ponovo vratila muzici i aktivnom javnom životu.

Foto: Preent Screen

Tokom života u Americi imala je period borbe sa viškom kilograma, kada je dostigla 115 kilograma, ali je uspela da napravi veliku promenu i svoju težinu svede na oko 65 kilograma.

- U prvoj trudnoći sam se mnogo ugojila jer sam se opustila. Do tada sam trenirala i pazila šta jedem jer sam sklona gojenju. Kada sam pre 12 godina rodila ćerku Barbaru, uspela sam da oslabim, a onda je usledila druga trudnoća - pričala je Anica Milenković.

"Sin je rođen bez sluha"

1/5 Vidi galeriju Anica Milenković u emisiji 1na1 sa Jovanom Matić Đokić Foto: Kurir/Printscreen

Podsetimo, ona se susrela i sa teškim životnim udarcem jer je njen sin rođen bez sluha.

- Opet sam smršala, ali je moj sin Filip rođen bez sluha i ugradili su mu implant kada je imao godinu dana. Zbog njegovih operacija i stresa počela sam naglo da se gojim - rekla je pevačica.

Kada se Filip oporavio, Anica se bacila na težak posao.

- Pila sam razne preparate, držala sam dijete, išla kod lekara, ali sam brzo odustajala. Po preporuci prijatelja, 2018. godine došla sam do nutricioniste i fitnes trenera. Rekla sam sebi: "Sve sam probala, ne košta me ništa da probam i sa njom". Tada je počeo da mi se menja izgled, ali i život. Sa njenom ishranom sam za kratko vreme, od juna do decembra sa 115 kilograma spala na 63. Želim da imam 58 kilograma u idem ja tom cilju - rekla je Milenkovićeva svojevremeno, koja će 26. i 27. juna nastupiti na koncertima "Južnog vetra" na stadionu "Tašmajdan".