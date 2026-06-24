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Do istorijskih koncerata „Južni vetar festival“ na Tašmajdanu ostalo je još samo nekoliko dana, a pripreme ulaze u završnu fazu. Dok region sa nestrpljenjem odbrojava do 26. i 27. juna, sada je isplivao i deo spiska pesama koje će publika imati priliku da čuje tokom dve nezaboravne večeri.

Prema informacijama do kojih smo došli, publiku očekuje pravi muzički maraton – čak pet sati vrhunske muzike, nastupi više od 20 pevača i gotovo 100 pesama koje su obeležile živote i odrastanje nekoliko generacija. Organizatori i izvođači pripremili su repertoar koji će publiku vratiti u neka lepša vremena, ali i još jednom pokazati zašto pesme Južnog vetra i danas imaju posebno mesto u srcima miliona ljudi.

Južni vetar Foto: Privatna Arhiva, Damir Dervišagić, Petar Aleksić

Na spisku se nalaze najveći hitovi koji se decenijama pevaju širom regiona, pesme uz koje se slavilo, tugovalo, volelo i živelo. Tokom večeri niz će se smenjivati bez predaha, pa publiku očekuju sati ispunjeni emocijama, nostalgijom i energijom kakva se retko viđa na domaćoj muzičkoj sceni.

Posebna pažnja posvećena je upravo izboru pesama. Svaki izvođač doneće na scenu svoje najveće hitove, a pojedine numere biće izvedene u posebnim aranžmanima, što će ovim koncertima dati dodatnu emociju i ekskluzivnost.

Sve ukazuje na to da će Tašmajdan 26. i 27. juna postati epicentar muzike i emocija. Publiku očekuje jedinstven spektakl kakav se ne pamti – pet sati programa, više od 20 velikih zvezda i skoro 100 pesama koje su ispisale istoriju narodne muzike i zauvek obeležile fenomen zvan Južni vetar.

Pevači Južnog vetra Foto: Miomir Milić, Nemanja Nikolić, Dragan Udovičić

Karte možete kupiti putem sajta:

https://efinity.rs/event-map/juzni_vetar2_32259

Ili fizički na mestima: Blagajna Beogradske Arene, Blagajna Dom Omladine, Blagajna Sava Centra, kao i na više od 1000 prodajnih mesta „Moj kiosk“.

Call centar: 066 88 88 383

Spisak pesama

U nastavku teksta pogledajte spisak pesama, kako saznajemo ovo je samo radna verzija.

* Milo moje
* Spasi me samoće
* Jeleni košute
* Oprosti što ti smetam
* Ruže cvjetaju
* Simpatija
* Kad bi znao kako
* Vatra 
* Što čuda
* Cvete moj

ŠTO ME PITAŠ

ULICA RAĐA GREŠNIKE
ROĐENA SI ZA KRALJICU
BACIO BIH SVE NIZ REKU
DVE SU ČAŠE ISPRED MENE

OKREĆE SE KOLO SREĆE
DOŠAO SAM SAMO DA TE VIDIM
OŽENI ME, BABO MOJ
REKLA SI MI DA NE VOLIŠ ZIMU
GORI SRCE
SNEŽANA

Južni vetar Foto: Printscreen/Instagram, Marko Karović, Nemanja Nikolić

7.000 SUZA

JAVI SE, OTERAJ TUGU
SVE, SAMO S TOBOM NE

RAZBIO SI ČAŠU
VOLELE SE OČI CRNE I ZELENE
SVAKO ME PROLEĆE NA TEBE SETI

POĐI SA MNOM ISPOD DUGE
PRISTAJEM NA SVE
ZAR ZA MENE NEMA SREĆE

KAKO DA TI POMOGNEM
IZDALI ME PRIJATELJI

NEKA PEVA OVA KUĆA
VIDIŠ LI ONU REKU ZELENU
LAŽU PETLI

EVO ME, MOJI STARI DRUGOVI
SINOĆ SRETOH PRIJATELJA STAROG
OD KAD SAM SE RODIO
SUDBINA ME NA PUT ŠALJE
JA NE VOLIM REČIMA VEĆ SRCEM
GRADOM SE ŠAPUĆE
RECI SVE ŽELJE
ZALJUBLJEN U TEBE
ZOKO MOJA, ZOKO
DELIJA MOMAK
PEPEO I DIM
NE TRAŽI JE, SINE
LAGALA SI
POKLONI POLJUBAC

NISU MOJE OČI KRIVE

jv2.jpg
Foto: Promo, Shutterstock

 NA LANČIĆU IME TVOJE

DAJ MI MAKAR OBEĆANJE
TUŽNA VRBO

MOJ SOKOLE
LAŽU ME ZELENE OČI
HEJ VI HITRI 
ČAŠA LJUBAVI 
JA NEĆU LJEPŠU
KOCKAR
GUBITNIK
MI SMO BILI JEDAN ŽIVOT
HEJ ŽIVOTE, HEJ SUDBINO
VUK SAMOTNJAK

GREŠNICA
DUJ DUJ
DRŽALA ME TUĐA LJUBAV
SAČUVAJ TAJNU

NEKAD BILO
OBRIŠI SUZE, MALA MOJA
DUNJO MOJA
LELE LELE
DUDO

ROĐENI U PRAVO VREME
NEMA KAJANJA
KO ME JEDNOM PREVARI
POSLAĆU TI LJUBAV

ISPLAČI SE
MOJ BAGREME BELI
KAD SVEĆA DOGORI
OKO MENE ŽENSKI SVET
RASTASMO SE KO DVE REKE
Mi SE VOLIMO
NEK PUKNU DUŠMANI

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BONUS video:

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Južni vetar Izvor: Privatna arhiva