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Pevač iz Bosne i Hercegovine Kemal Hasić predstavio je novu pesmu intrigantnog naziva „Vrpca“, za koju mnogi već sada tvrde da ima potencijal da postane njegov naredni veliki hit.

Zanimljivo je da ovog puta nije Kemo tragao za pesmom, već je, kako sam kaže, pesma pronašla njega. Najveće zasluge za to pripadaju Feđi Imamoviću, doktoru lingvistike iz Zenice, koji je bio uporan u nameri da upravo Hasić otpeva ovu numeru.

- Kada sam prvi put čuo pesmu, ostao sam iskreno očaran. Retko mi se desi da me neka melodija i tekst osvoje već na prvo slušanje, ali „Vrpca“ je upravo to uradila. Osetio sam emociju i nešto drugačije od svega što sam do sada snimao - kaže Hasić dodajući kako je sjajan tekst napisala Mirzana Imamović. A iza projekta stoji dobro poznato ime iz sveta muzike Saša Dinić koji je uradio produkciju, miks i mastering.

Oni koji su imali priliku da čuju pesmu i pre objavljivanja tvrde da publiku očekuje jedan potpuno novi Kemal Hasić. Reč je o neobičnom muzičkom pravcu za koji mnogi smatraju da mu izuzetno dobro pristaje, a upravo ta kombinacija prepoznatljive emocije i modernijeg zvuka mogla bi biti njen najveći adut.

Kemal Hasić Foto: Privatna arhiva

Već sada se među muzičarima i poznavaocima estradnih prilika može čuti da bi „Vrpca“ mogla krenuti stopama njegovog najvećeg hita „Nikad oči nisu stare“, pesme koja se godinama nalazi među omiljenim numerama njegove publike.

Posebnu draž novoj pesmi daje i učešće Suzane Branković, koja je otpevala prateće vokale. Njeno ime poznato je široj publici zahvaljujući grupi Bjuti kvins i pobedi na Evroviziji kada su pratile Mariju Šerifović, ali i po velikom hitu „Ponoć je“, koji je zajedno sa Acom Pejovićem izvela za film "Toma". Saša Dinić producirao je miks i mastering.

Priča između Kemala Hasića i Feđe Imamovića tu se ne završava. Već krajem avgusta publiku očekuje još jedna njihova zajednička pesma pod nazivom „Nasljednik“.

- Iskreno, „Vrpca“ me osvojila na prvo slušanje, ali moram priznati da me pesma „Nasljednik“ posebno dirnula. Ima nešto u toj priči i emociji što me duboko dotaklo. Jedva čekam da je publika čuje - otkriva pobednik prošlogodišnjeg Ilidžanskog festivala.

Sudeći prema prvim reakcijama, Kemal Hasić bi vrlo lako mogao dobiti pesmu koja će obeležiti naredni period njegove karijere. Neki čak idu toliko daleko da u šali, ali i ozbiljno, komentarišu kako bi ovakav zvuk i interpretacija jednog dana mogli biti dovoljno veliki i za binu Evrovizije.