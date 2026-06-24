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Po savetu lekara i odlukom Velikom šefa, iz Elite 9 je zbog svog zdravstvenog stanja izbačena učesnica Vanja Živić.

Na samo mesec dana pred finale, vanredno je napustila imanje u Šimanovcima, što je izazvalo pravu buru među učesnicima. Zbog straha od sepse, koji je jedna od najopasnijih komplikacija infekcije, ova situacija je postala glavna tema.

Najveći šok

Tvrdnje učesnice Milene Kačavende, izazvale su najveće iznenađenje, a tvrdi da je Vanja navodno "životno ugrožena" zbog silikona u zadnjici. Dok je razgovalara sa Filipom Đukićem i Dačom Virijevićem, istakla je dramatične detalje.

1/8 Vidi galeriju Vanja Živić Foto: Boba Nikolić

- Druže, pričaju o Vanji ko da je od mene dobila sepsu. Ona vodi računa i ona je pedantna, ali rana joj je otvorena dve godine, nije to sad iz ove sezone, nego od prošle i nipošto nije htela da vadi - rekla je.

Podsećamo, Vanji je u septembru prošle godine pukao silikon u zadnjici.

Milan Milošević saopštio odluku

Navedeno je da je morala da napusti rijaliti zbog zdravstvenih problema.

- Dobro veče imam jako važno pismo za vas. Elito, nakon konsultacija sa nekoliko lekara specijalista kao i sa Vanjinom doktorkom, produkcija je donela odluku da ona iz zdravstvenih razloga odmah ovog trenutka mora da napusti Elitu. S obzirom da Vanja mesecima ne sluša savete svog doktora, a kako je njena zdravstvena situacija veoma ozbiljna i mnogo ozbiljnija nego što mislite morali smo da donesemo važnu odluku kako ne bismo mi odgovarali zbog Vanjine neodgovornosti prema sebi i svom zdravlju. Vanja, neophodno je da se odmah spakuješ i napustiš Elitu zauvek. U nadi da ćeš svoju zdravstvenu situaciju u spoljašnjem svetu ozbiljno shvatiti i da ćeš poslušati savet lekara, želimo ti brz oporavak - pročitao je Milan Milošević pismo produkcije, a potom nastavio.

1/5 Vidi galeriju Milan Milošević u emisiji na Kurir TV Foto: Damir Dervišagić

- Verovatno će morati u bolnicu da ide jer situacija nije naivna - zaključio je on.

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