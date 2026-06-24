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Pevačica Milica Todorović punih pet godina nije razogvarala sa starijom sestrom Jovanom, međutim rešila je da progovori o tome, ali i o pomirenju.

U porodici je nastao razdor kada je Jovanin suprug obavljao posao Miličinog menadžera, a razlog svemu je finansijska prevara. Između ostalog, zet pevačice je bio zadužen i za kupovinu njenog stana u Beogradu.

Prevara

Kako su mediji spekulisali, poverenje među njima je narušeno zbog navodne finansijske prevare u iznosu od 60.000 evra, zbog čega su Milica i Jovana u potpunosti prekinule kontakt.

Pevačica tada nije krila da je doživela veliku izdaju. Ono što ju je najviše zabolelo bilo je to što sestra nije mogla da stane na njenu stranu, već je, najpre zbog dece, ostala priklonjena mužu.

1/9 Vidi galeriju Milica Todorović prvi put se pojavila u javnosti nakon što je u februaru ove godine na svet donela sina Bogdana Foto: Nemanja Nikolić

Nakon tih događaja, Milica je pet godina bila razdvojena od sestre i sestrića. Za sestru je bila jako vezana.

Nakon godina drame, došlo je do preokreta kada je Milica sela oči u oči sa svojim zetom. Ona mu je tada sasula u lice najbrutalnije stvari, a sve to je držala u sebi do tog trenutka. Tom prilikom, zet pevačice se pokajao i izvinio za načinjeno.

Ipak, nakon nekog vremena, Milica i Jovana su uspele da izglade odnose.

Evo kako Jovana izgleda:

Sestri sve oprostila

Istakavši da se trudi da ne osuđuje ljude, već gleda sve iz pozitivnog ugla, pevačica je sestri sve oprostila.

- Za mene je to baš komplikovana i bolna tema, jer čovek ne očekuje da ga neko blizak izda u bilo kom smislu. Međutim, ja na to gledam iz drugog ugla. Naime, putevi su nam svima različiti, svako od nas ima već kreiran svoj, tako da je sasvim normalno da se ljudi kroz život sudbinski spajaju i razdvajaju - rekla je jednom prilikom pevačica za domaće medije.

1/5 Vidi galeriju Milica Todorović uživa u ljubavi Foto: Preent Screen, Antonio Ahel/ATAImages

Ona je tada shvatila da svako nosi neku svoju muku i da loši postupci neretko nastaju iz ličnih frustracija i nezadovoljstva. Danas su nesuglasice rešene, a sestre ponovo na okupu, neguju svoj odnos.

"Još nisam svesna da sam postala mama"

Pevačica Milica Torodović se prvi put nakon porođaja javno pojavila nedavno u emisiji "Nikad nije kasno", a tada je i progovorila o sinu Bogdanu i majčinstvu.

Tada ju je Žika Jakšić pitao kako se snašla u novoj životnoj ulozi, a Milica je istakla da joj sin nedostaje čim se od njega razdvoji.

- Da, već mi nedostaje – rekla je Milica, a potom nastavila.

- Super sam se snašla ali imam i sreću da imam pomoć pa mi je sve lakše - objasnila je pevačica.

Foto: Printscreen

Ona je tom prilikom otkrila da nakon četiri meseca od porođaja i dalje nije sasvim naviknuta na činjenicu da je nekome mama.

- Malo je čudno to, ne znam da objasnim. Mislim da još uvek nisam svesna da sam postala mama. Ali svakako, kad me pogleda i kad mi se nasmeje, mogu da crknem - našalila se Milica u emisiji.

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