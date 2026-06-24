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Hrvatsko društvo kompozitora i stručna služba ZAMP objavili su godišnji izveštaj za 2025. godinu, otkrivajući koji su to muzički stvaraoci generisali najveće autorske honorare, kao i ko najviše zarađuje putem modernih digitalnih platformi.

Kada se sagledaju ukupni autorski honorari, na vruh liste našli su se iskusni autori brojnih hitova. Među deset najuspešnijih autora u ovoj kategoriji našli su se Husein Hasanefendić Hus, Ivo Jagnjić, Jasenko Houra, Marko Perković Tompson, Miro Buljan, Nenad Belan, Nenad Ninčević, Tonči Huljić, Vjekoslava Huljić i Zlatan Stipišić Džiboni.

1/5 Vidi galeriju Najplaćeniji hrvatski autori Foto: Marina Lopičić, Damir Dervišagić, Bogoljub Arsenin

Lista umetnika sa najvećim prihodima od striming servisa jasno ilustruje koliko se način konzumacije muzike promenio. Ovde rame uz rame sa muzičkim legendama stoje i izvođači novije generacije.

Najuspešniji na digitalnim platformama u 2025. godini bili su Boris Đurđević, reperi Grgo Šipek (Grše) i Ivan Hilje (Hiljson Mandela), zatim Ivo Jagnjić, Marko Perković Tompson, producent Mihovil Šoštarić (Svlačionica), Tonči Huljić, Vjekoslava Huljić, pokojni Zdenko Runjić i Zlatan Stipišić Giboni.

Ono što je posebno zanimljivo u ovogodišnjim rezultatima jeste uspeh nekolicine stvaralaca koji uspevaju da pomire tradicionalne i moderne načine slušanja muzike.

Čak pet autora uspelo je da se pozicionira na obe prestižne liste. Apsolutni pobednici koji su potvrdili svoj neosporni uticaj na publiku na svim poljima jesu Ivo Jagnjić, Marko Perković Tompson, Tonči Huljić, Vjekoslava Huljić i Zlatan Stipišić Džiboni.