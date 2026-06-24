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Dok svi pričaju o raskidu Duška Tošića i Nore, izgleda da je ipak palo pomirenje. Kurirov paparaco uslikao ih je danas, nakon što su bili na ručku u jednom restoranu na Dedinju.

Iako se očekivalo da će, kao zaljubljeni par, ići ruku pod ruku, oni su se razdvojili i hodali na metar razdaljine.

Dok je on bio obučen elegentno i odabrao košulju, pantalone i mokasine, ona kao da je stigla sa treninga. Nosila je kratki sportski šorts i top koji je istakao njene bujne grudi.

1/5 Vidi galeriju Duško Tošić i Nora uhvaćeni zajedno Foto: Damir Dervišagić

Uhvaćeni zajedno

Kako smo saznali, Duško i Nora u restoranu su sedeli zajedno i tim gestom potvrdili da među njima sada nema zahlađenja. Ovaj restoran nalazi se na luksuznoj lokaciji, pa deluje da se par ne štedi kada je reč o zajedničkom provedenom vremenu.

1/4 Vidi galeriju Duško Tošić i Nora paparaco Foto: Kurir

Skriveni od znatiželjnih pogleda

Kako izveštava Kurirov reporter sa lica mesta, Duško je stigao prvi, a 15 minuta nakon njega, pojavila se i Nora, koja je ušla na drugi ulaz.

Foto: Kurir

Vlasnik restorana ih je lično doveo do stola, a bili su smešteni tako da budu skriveni od znatiželjnih pogleda, pa su sedeli sami. Nakon toga, oni su ištelai zajedno iz restorana. Na kraju, ušli su u njegov luksuzni auto i odvezli se u nepoznatom pravcu.

Nelogičnosti u objavama

Iako je bilo nelogičnosti koje su usledile nakon objavljene vesti o njihovoj vezi, vrlo brzo se pročulo za krah ljubavi, ili pokušaj da se odnos zataška. Tokom svog razgovora za Kurir, Nora je sama priznala da je srećna sa Tošićem, direktnim rečima.

- Srećna sam i zaljubljena u Duška - rekla je kroz osmeh.

Nakon toga, usledio je raskid, a ovog puta, nisu uspeli da se sakriju od Kurirovog reporetra koji ih je "uhvatio" zajedno.

Nora je nedavno na Instagram profilu podelila snimak iz luksuznog BMW-a tokom vožnje, dok je u pozadini išla pesma Ane Nikolić "Dobro došao u moj zaborav".

Stihovi poznate balade govore o kraju jedne ljubavi, preboljevanju i ostavljanju prošlosti iza sebe, pa su pratioci odmah krenuli sa nagađanjima da li je Nora na ovaj način želela nekome da pošalje poruku.

1/4 Vidi galeriju Nora otpratila Duška Foto: Printscreen

Da li je pesma bila posvećena upravo bivšem fudbaleru, da li između njih postoje problemi ili je reč samo o numeri koju voli da sluša, ostala je misterija, sve do ovog trenutka, kada se čini da Tošić ipak nije zaboravljen, kao što je poručila u objavi. Međutim, Duško i Nora više ne prate jedno drugo na ovoj društvenoj mreži, što je odmah pokrenulo lavinu komentara. Dodatnu sumnju izazvala je činjenica da je fotografija na kojoj poziraju zagrljeni već duže vreme uklonjena sa njegovog profila.

Ovo je fotografija koja je uklonjena:

Foto: Printscreen

Susret sa bivšom ženom Jelenom Karleušom

Podsetimo, Duško se nedavno pojavio na proslavi mature starije ćerke Atine, gde je prisustvovao jednom od najvažnijih trenutaka u životu naslednice. Tom prilikom pozirao je zajedno sa Jelenom Karleušom i ćerkama, a fotografije sa proslave izazvale su veliku pažnju.

Ovako je to izgledalo:

1/4 Vidi galeriju Redakcija Kurira došla je u posed porodične fotografije na kojoj su zajedno Jelena Karleuša i Duško Tošić sa ćerkama Atinom i Nikom Tošić. Foto: Privatna Arhiva

Nedugo nakon toga, sa Instagram profila je nestala prethodno objavljena fotografija sa Norom, a nove spekulacije su se samo nizale. Međutim, današnjim susretom došlo je do promene toka ove priče, pa ostaje da se vidi da li će njihova ljubav opstati i šta će se dalje dešavati.

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