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Pevačica Milena Ćeranić je otvoreno progovorila o svom ljubavnom životu koji je bio turbulentan. Ona je šokirala javnost kada je priznala da su je bivši partneri stalno varali, a otkrila je i pojedinosti svoje afere sa zauzetim muškarcem.

Milena nije imala problem da iskreno govori o emocijama koje je gajila prema tada oženjenom košarkašu, Vladimiru Dašiću. Afera je podigla ogromnu prašinu, pa o tome nije prestajalo da se piše i priča.

1/8 Vidi galeriju Milena Ćeranić Foto: Promo, Promo/Marko Arsić

- Volela sam oženjenog čoveka i u čemu je problem? Sve stvari se prevaziđu, ali je važno priznati emociju i proživeti je - rekla je pevačica tada, prenosi Blic.

"Bila sam prevarena milijardu puta"

Milena je govorila i o brojnim ljubavnim razočaranjima. Ona ističe da je davala celu sebe u emotivne odnose, međutim, ipak je iz njih izlazila slomljenog srca.

- Bila sam prevarena u ljubavi milijardu puta. Svi partneri sa kojima sam bila su me varali, svi do jednog - priznala je pevačica i time šokirala mnoge. Ona dodaje da je preko nevere prelazila jer je volela, a njeni partneri partneri nisu mislili da neče prestati da ih voli.

1/9 Vidi galeriju Milena Ćeranić Foto: Promo

"Šta te briga, rodi sebi jedno dete"

Milena je otvoreno pričala i o društvenim pritiscima na žene da do određene dobi postanu majke, što je vrlo osetljiva tema.

Iskreno priznaje da joj smetaju navodno dobronamerni saveti o tome kako bi trebalo "da rodi sebi dete".

- Kad mi kažu "Šta te briga, rodi sebi jedno dete", pa pobila bih ih! Ja nemam ništa protiv toga da neko ko to želi rodi dete sam, ali to je moje viđenje - objasnila je pevačica za domaće medije.

Ona je na kraju istakla da ne želi da pravi kompromise kada je roditeljstvo u pitanju, pa joj je tako apsolutni prioritet da pored sebe ima kvalitetnog i stabilnog partnera sa kojim bi imala dete.

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