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Ana Radulović nije odolela fudbalskoj groznici. Voditeljka „Pinka“ prati šta se dešava na Svetskom prvenstvu u fudbalu, a pošto je poznato da Ana ima sina, novinare je zanimalo da li Radulovićka i njen naslednik imaju istog favorita na aktuelnom Mundijalu.

Međutim, Ana nam je otkrila da su navijačke boje različite kada su ona i njen sin u pitanju. Voditeljkin naslednik Kosta navija za Portugal, dok su Radulovićki favoriti Francuzi.

- U toku je praćenje Svetskog prvenstva. Sin i ja se mnogo radujemo što je počelo. Različiti su nam favoriti, trudimo se da ne propustimo nijednu utakmicu. Nažalost, neke utakmice se kod nas prenose u nezgodno vreme tako da neke ne stižemo da ispratimo uživo, ali svakako ispratimo svaki rezultat - rekla je i nastavila:

- Favorit mog sina na ovom Svetskom prvenstvu je Portugal, dok je moj favorit od samog starta Francuska. Ne znam, videćemo, možda baš neko od naših favorita osvoji Svetsko prvenstvo, tim će biti još slađe sve što smo pratili. U svakoj utakmici, u tom trenutku se odlučimo za koga navijamo i to praćenje izgleda još slađe - rekla je Ana.

Podsetimo, ona je nedavno govorila o kolegama.

1/8 Vidi galeriju Ana Radulović u bikiniju Foto: Instagram Printscreen, Printscreen/Instagram, Prinscreen

- Sa nekima sam bliža, sa nekima se manje čujem, ali svakako vlada onako kolegijalnost između nas. Svi znaju da mi je najdraža, da se najviše družim i da je moj prijatelj od prvog dana Ivana Šopić. Svakako mnogo volim i Dušicu. Mnogo volim Darka, Milana. Čujem se sa svima njima, što privatno, što oko posla. Sad, svako od nas je dosta umoran zbog posla koji radimo, ali nekako tu smo - istakla je i dodala:

- I ja znam da sutra da mi nešto zatreba, da bilo koga od njih četvoro pozovem, da bi mi sigurno izašli u susret - sigurna je Ana.

Sa bivšim suprugom, pevačem Mirčetom radulovićem je u odličnim odnosima

- Sjajan odnos, odlično sve. Nema razloga da ne bude i srećna sam što je tako. Znaš kako, pogotovo što imamo dete, ali i da nemamo dete, kad čovek sa nekim provede deset godina, a da se nije desilo ništa, nikakva svađa, ništa strašno, da nije tu niko nikoga nešto povredio, zašto mi ne bi ostali u dobrim odnosima? Je l' tako - kaže voditeljka.

Kurir.rs/Nemazabranjenih.rs